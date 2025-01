Βρετανία: Διαδηλώσεις ακτιβιστών για την κράτηση τρανς φυλακισμένης αστυνομικού σε ανδρικές φυλακές

Αντιδράσεις έχουν προκληθεί στο Λίνκολν της Βρετανίας, μετά την κράτηση μίας φυλακισμένης τρανς αστυνομικού, σε ανδρικές φυλακές.

Τη Δευτέρα υποστηρικτές της τρανς κρατούμενης Zoe Watts, συγκεντρώθηκαν έξω από δικαστήριο της πόλης, ζητώντας να μεταφερθεί σε γυναικεία πτέρυγα φυλακών για την ασφάλειά της. Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης εμφάνισης της πρώην αστυνομικού, μετά τη σύλληψή της για πυροβόλα όπλα τον Δεκέμβριο.

Η πρώην αστυνομικός κατηγορείται για κατοχή πυροβόλου όπλου χωρίς άδεια κατοχής αλλά και για φερόμενη κατασκευή πυροβόλου όπλου. Μέλη της ομάδας ακτιβιστών «Justice4ZoeWatts» κατά την είσοδό της στο δικαστήριο, ακούστηκαν να χτυπούν τύμπανα, κόρνες και να ζητωκραυγάζουν. «Η μεταχείριση της αναδεικνύει δύο φρικτές αλήθειες», δήλωσε εκπρόσωπος της Justice4ZoeWatts στο PinkNews.

