Βρετανία: Ακτιβίστρια για το κλιμα πέταξε μπογιά έξω από τη Scotland Yard

Μια ακτιβίστρια της οργάνωσης για το κλίμα «Just Stop Oil» συνελήφθη στη Βρετανία αφού πέταξε μπογιά έξω από τα γραφεία της Scotland Yard.

Νωρίτερα, διαδηλωτές βρέθηκαν έξω από το κτίριο καθώς δύο μέλη της οργάνωσης συνελήφθησαν αφού πέταξαν σούπα στον πίνακα «Ηλιοτρόπια» του Βαν Γκογκ στην Εθνική Πινακοθήκη.

Η ακτιβίστρια κρατούσε έναν πυροσβεστήρα ο οποίος έριχνε πορτοκαλί μπογιά στην περιστρεφόμενη πινακίδα της Scotland Yard ακριβώς έξω από το κτίριο. Αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα και την απομάκρυναν. Άλλοι διαδηλωτές έξω από τη Scotland Yard κάθονταν στο δρόμο εμποδίζοντας την κυκλοφορία.

Ένας από τους διαδηλωτές, ο Gabby Ditton, 28 ετών, δήλωσε ότι «δοκιμάσαμε υπομνήματα πορείες και έντονα διατυπωμένα mail πριν από αυτό, αλλά δεν λειτούργησan. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου όλη η ζωή στη γη θα μπορούσε να καταστραφεί για πάντα στο όνομα του βραχυπρόθεσμου κέρδους. Οπότε ναι, το υποστηρίζω απόλυτα αυτό. Είναι ειρηνικό, είναι μη βίαιο, είναι αγχωτικό να το παρακολουθείς, αλλά τι άλλη επιλογή έχουμε;».

Συνολικά 24 διαδηλωτές συνελήφθησαν έξω από τη Scotland Yard, σύμφωνα με την αστυνομία.

The moment when Lora Johnson, a @JustStop_Oil supporter sprays New Scotland yard with paint in protest of climate activists Joshua Smith and Louis Mckechnie being held in imprison on remand for over 7 months without trial.#juststopoil #police #newscotlandyard #climatecrisis pic.twitter.com/QRSeAxLvAG