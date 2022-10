Ακτιβιστές πέταξαν σούπα στον πίνακα «Ηλιοτρόπια» του Βαν Γκογκ

Ακτιβιστές της ομάδας Just Stop Oil πέταξαν ντοματόσουπα στον πίνακα Ηλιοτρόπια του Βίνσεντ Βαν Γκογκ που εκτίθεται στην Εθνική Γκαλερί του Λονδίνου.

Τα δύο άτομα πέταξαν τη σούπα εν ώρα λειτουργίας της γκαλερί, στη 1μμ σήμερα, ενώ οι επισκέπτες του μουσείου εμφανίστηκαν άναυδοι και αναφώνησαν «Ω Θέε μου».

Ευτυχώς, το τζάμι της κορνίζας προστάτευσε τον πίνακα. Οι ακτιβιστές δεν σταμάτησαν εκεί όμως, στη συνέχεια κόλλησαν τα χέρια τους στον τοίχο κάτω από το έκθεμα.

«Τι αξίζει περισσότερο, η ζωή ή η τέχνη;» είπαν. «Αυτό αξίζει περισσότερο από την τροφή; Περισσότερο από τη Δικαιοσύνη; Ανησυχείτε περισσότερο για την προστασία ενός πίνακα ή για την προστασία του πλανήτη μας και των πολιτών του;».

«Η κρίση του κόστους ζωής είναι επόμενο της κρίσης κόστους του πετρελαίου. Το πετρέλαιο είναι απλησίαστο για εκατομμύρια οικογένειες που κρυώνουν και πεινούν. Δεν μπορούν ούτε να ζεστάνουν μία κονσέρβα σούπας».

