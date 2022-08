Βρετανία: Το αεροπλανοφόρο «Prince of Wales» υπέστη βλάβη- Μία ημέρα μετά τον απόπλου

Μία ημέρα μετά τον απόπλου του από το Πόρτσμουθ, το αεροπλανοφόρο «Prince of Wales»- το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο της Βρετανίας- υπέστη βλάβη.

Το αεροπλανοφόρο, η κατασκευή του οποίου κόστισε 3,1 δισεκατομμύρια λίρες, σάλπαρε το Σάββατο για «αποστολή ορόσημο»- όπως τη χαρακτήρισε το Βασιλικό Ναυτικό- στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Όμως, την Κυριακή το 65.000 τόνων πολεμικό πλοίο ακινητοποιήθηκε, καθώς αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα. Δύτες έκαναν επιθεώρηση στο μήκους 283 μέτρων αεροπλανοφόρο, καθώς σύμφωνα με αναφορές υπάρχει ζημιά στον άξονα της προπέλας.

Το απόγευμα της Δευτέρας, το Βασιλικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι το «Prince of Wales» θα μεταφερθεί σε άλλο αγκυροβόλιο, το οποίο «είναι πιο κατάλληλο για να επιτραπεί να η περαιτέρω επιθεώρηση του πλοίου». «Όλοι εργάζονται σκληρά για να κατανοήσουμε το πρόβλημα και το τι μπορεί να γίνει», ανέφερε ακόμη η ανάρτηση του Βασιλικού Ναυτικού.

Right now our focus is on the ship and our people; everyone is working hard to understand the problem and what can be done next.