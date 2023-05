«Βρείτε αυτόν τον άνδρα»- Η Ρίτα Όρα εντυπωσιάστηκε με το χορευτικό 57χρονου επιχειρηματία

Ένας 57χρονος Αυστραλός επιχειρηματίας εντυπωσίασε την Ρίτα Όρα με το χορευτικό που έκανε μπροστά της.

Το περιστατικό συνέβη σε γκαλά του Prince’s Trust- της φιλανθρωπικής οργάνωσης που ίδρυσε ο τότε πρίγκιπας Κάρολος το 1976- στη Νέα Υόρκη, όπου τραγούδησε η Ρίτα Όρα.

Ενώ ερμήνευε ένα από τα τραγούδια της, ο Ίαν Σμιθ, φορώντας σμόκιν, έπεσε στο έδαφος και έκανε μια χορευτική φιγούρα που ξετρέλανε τόσο την Ρίτα Όρα, που η τραγουδίστρια το μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της στα social media.

«Ήταν η πρώτη φορά που τραγούδησα το “Praising You” και συνέβη αυτό. Βρείτε αυτόν τον άνδρα, τον χρειάζομαι, σε χρειάζομαι στη ζωή μου… Πλάκα κάνεις; Όλοι κάντε αυτό», ανέφερε η Ρίτα Όρα στο βίντεο που ανάρτησε.

Ο Ίαν Σμιθ είναι επιχειρηματίας, λομπίστας και η σύζυγός του, Νατάσα Σκοτ Νεσπόγια, έχει διατελέσει γερουσιαστής και επικεφαλής των Δημοκρατικών της Αυστραλίας. Ο 57χρονος έδωσε το σόου του ενώπιον αρκετών διάσημων- ανάμεσά τους η Κέιτ Μος και η Σιένα Μίλερ- που έδωσαν το παρών στο γκαλά, όπου παρέστησαν επίσης ο πρώην πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Μάλκολμ Τέρνμπουλ και η Τζούλι Μπίσοπ, η οποία έχει διατελέσει υπουργός Εξωτερικών της χώρας.

Αργότερα, η Νατάσα Σκοτ Νεσπόγια ενημέρωσε την Ρίτα Όρα πως ο σύζυγός της ήταν εκείνος που την εντυπωσίασε, ενώ και ο Ίαν Σμιθ συνάντησε την τραγουδίστρια. «Ήταν υπέροχη, είπε ότι θα μπορούσα να κάνω το χορευτικό σε συναυλίες της στο μέλλον, οπότε ποιος ξέρει πού μπορεί να φτάσει αυτό;», είπε με χιούμορ ο 57χρονος μιλώντας στο ABC.

Τη συγκεκριμένη φιγούρα, σημείωσε, την έχει τελειοποιήσει με τα χρόνια. «Δεν θέλεις να είσαι υπερβολικά σίγουρος για αυτά τα πράγματα. Έχουν υπάρξει φορές που πόνεσα πολύ. Αλλά ευτυχώς, εκείνη τη νύχτα δεν ήταν τόσο άσχημα», συμπλήρωσε.

«Καλώς ήρθες στον κόσμο μου Ρίτα Όρα», έγραψε σε ανάρτηση η Νατάσα Σκοτ Ντεσπόγια, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της που η ίδια και ο σύζυγός της συνάντησαν την τραγουδίστρια.

.@RitaOra Welcome to my world!😂 So glad you got to meet your dancing fan & my hubby @ianrsmith65! Thanks for being so gracious, Was a thrill to meet you. @KateBeckinsale https://t.co/Ax372NZ18x