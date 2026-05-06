Βραζιλία: Έφηβος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο και σκότωσε δύο μέλη του προσωπικού

Οι επιθέσεις που διαπράττονται με πυροβόλα όπλα, έχουν πολλαπλασιαστεί στη Βραζιλία τα τελευταία χρόνια

The LiFO team
Ένας 13χρονος άνοιξε πυρ χθες Τρίτη μέσα σε σχολείο της βορειοδυτικής Βραζιλίας, σκοτώνοντας δύο μέλη του προσωπικού.

Επίσης, τραυμάτισε ένα τρίτο άτομο καθώς και έναν μαθητή, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το φονικό διαπράχτηκε στη Ρίο Μπράνκου, την πρωτεύουσα της πολιτείας Άκρι, όπου η τοπική κυβέρνηση έκανε γνωστό ότι ο έφηβος που φέρεται να είναι ο δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται από την αστυνομία.

Βραζιλία: Συνελήφθη και ο πατέρας του 13χρονου

Ο πατέρας του 13χρονου, ιδιοκτήτης του πυροβόλου όπλου το οποίο χρησιμοποιήθηκε, συνελήφθη επίσης.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και η αστυνομία στην Άκρι διενεργεί έρευνα.

«Μπροστά σε αυτή την τραγωδία, η πολιτεία εκφράζει την βαθιά αλληλεγγύη της στις οικογένειες των θυμάτων, τη σχολική κοινότητα του Ινστιτούτου Σαν Ζοζέ και το σύνολο των επαγγελματιών της εκπαίδευσης», πρόσθεσε η τοπική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Ομάδες κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης έχουν κινητοποιηθεί για να προσφέρουν βοήθεια στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, συμπλήρωσε.

Όπως προβλέπει πρωτόκολλο ασφαλείας σε ισχύ, τα μαθήματα ανεστάλησαν για τρεις ημέρες στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πολιτείας.

Οι επιθέσεις που διαπράττονται με πυροβόλα όπλα, έχουν πολλαπλασιαστεί στη Βραζιλία τα τελευταία χρόνια.

 
 
 
