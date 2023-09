Βουλευτής ζητά να απολυθεί διευθυντής μουσείου για «ρατσισμό απέναντι στους Ιταλούς»

Συζητήσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία η απόφαση διευθυντή μουσείου να παρέχει μειωμένα εισιτήρια στους αραβόφωνους και μάλιστα ένας βουλευτής έκανε λόγο για «ρατσισμό εις βάρος των Ιταλών».

Ο Κρίστιαν Γκρέκο, ο οποίος διευθύνει το Αιγυπτιακό Μουσείο στο Τορίνο, προσέφερε μειωμένα εισιτήρια στους αραβόφωνους και ο Αντρέα Κρίπα, αναπληρωτής επικεφαλής της Λέγκας, μέλος του κυβερνητικού συνασπισμού της Τζόρτζια Μελόνι, υποστήριξε ότι ο «αριστερός διευθυντής» διευθύνει το μουσείο με «ιδεολογικό και ρατσιστικό τρόπο κατά των Ιταλών και των Χριστιανών».

Ο Ιταλός πολιτικός πιέζει για απομάκρυνση του διευθυντή του μουσείου, ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την θέση από το 2014. Οι αντιδράσεις του Κρίπα χρονολογούνται από τον Φεβρουάριο του 2018, όταν ο Γκρέκο προσέφερε μειωμένα εισιτήρια σε αραβόφωνους σε αναγνώριση των κειμηλίων του μουσείου που προέρχονται από την Αίγυπτο και ως τρόπο προώθησης του διαλόγου μεταξύ των δύο πολιτισμών.

Όμως η πρωτοβουλία αυτή προκάλεσε διαμαρτυρίες έξω από το μουσείο -ένα από τα πιο επιτυχημένα στην Ευρώπη- από την ακροδεξιά, συμπεριλαμβανομένου του κόμματος της Μελόνι, το οποίο τότε συγκέντρωνε λιγότερο από 4%. Η ίδια η Μελόνι χαρακτήρισε την ιδέα «ηλίθια» και «διάκριση απέναντι στους Ιταλούς». Πριν έρθει στην εξουσία τον περασμένο Οκτώβριο, είχε πολλές φορές καταφερθεί εναντίον του «εξισλαμισμού».

Το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα αφού ο Maurizio Marrone, σύμβουλος πρόνοιας των Αδελφών της Ιταλίας για την περιφέρεια του Πιεμόντε, δήλωσε στην έκδοση της Corriere della Sera του Τορίνο αυτή την εβδομάδα ότι η θητεία του Γκρέκο πιθανόν να μην ανανεωθεί, επειδή θεωρεί ότι υπάρχουν «πιο κατάλληλες προσωπικότητες» για τη θέση.

Η αντίδραση του Κρίπα ακολούθησε μετά την απαλλαγή του σε δικαστική υπόθεση κατά την οποία ο Γκρέκο τον κατηγορούσε για υποτιθέμενη υποκίνηση μίσους. Δήλωσε μάλιστα στον ιταλικό Τύπο ότι ο Γκρέκο θα πρέπει «να προβεί σε μια πράξη αξιοπρέπειας και να παραιτηθεί». «Θα κάνουμε τα πάντα για να τον διώξουμε και ζητάμε από τον υπουργό Πολιτισμού Τζενάρο Σαντζουλιάνο να τον απολύσει αν δεν παραιτηθεί», είπε χαρακτηριστικά.

Υπό την ηγεσία του Γκρέκο, οι πωλήσεις εισιτηρίων στο μουσείο έχουν εκτοξευθεί, με περισσότερους από 900.000 επισκέπτες το 2022, αυξημένους κατά 6,3% σε σχέση με τα προ της πανδημίας επίπεδα, και συνεχείς ουρές έξω από αυτό.

Σε συνέντευξή του στη La Stampa την Πέμπτη, ο Γκρέκο, υπερασπίστηκε τα πεπραγμένα του, λέγοντας ότι «πολιτική παρέμβαση υπάρχει μόνο στην Ιταλία».

