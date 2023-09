Κατασχέθηκαν πίνακες του Έγκον Σίλε από αμερικανικά μουσεία - Είχαν «κλαπεί» από ναζί

Ο πίνακας "Russian Prisoner of War" - Φωτ.: Chicago Institute of Art

Κατασχέθηκαν έργα τέχνης του Αυστριακού ζωγράφου Έγκον Σίλε από αμερικανικά μουσεία, μετά από καταγγελίες πως ναζί τα είχαν κλέψει από Εβραίο συλλέκτη κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Μουσεία στο Σικάγο, το Πίτσμπουργκ και το Όμπερλιν του Οχάιο μπήκαν στο στόχαστρο της έρευνας του Ανώτατου Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, το οποίο δήλωσε πως έχει «εύλογη αιτία» να πιστεύει ότι τα έργα τέχνης ήταν «κλεμμένα».

Πρόκειται για τους πίνακες "Russian Prisoner of War", "Portrait of a Man" και "Girl with Black Hair" που φέρεται να ανήκαν στον Φριτζ Γκρουνμπάουμ, απόγονος του οποίου έχει καταθέσει αγωγή και ζητά την επιστροφή τους.

Είχαν καλλιτεχνηθεί κατά τα τελευταία χρόνια ζωής του Σίλε, μεταξύ 1911 και 1917. Εκτιμάται πως το κάθε ένα αξίζει από 1 έως 1,5 εκατομμύριο δολάρια.

Το 1938, ο Γκρουνμπάουμ μεταφέρθηκε στο Νταχάου όπου βίωσε ακραία βασανιστήρια και «αναγκάστηκε να υπογράψει ένα παράνομο πληρεξούσιο» στη σύζυγό του, προτού πεθάνει το 1941. Η σύζυγός του, Ελίζαμπεθ, στη συνέχεια, «αναγκάστηκε να ρευστοποιήσει» τα περιουσιακά του στοιχεία, μεταξύ αυτών και τη συλλογή τέχνης του, που λεηλατήθηκε και διασκορπίστηκε από τους ναζί. Στη συνέχεια δολοφονήθηκε και εκείνη σε στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Τέχνης του Σικάγο δήλωσε ότι το μουσείο είναι «σίγουρο» πως το έργο τέχνης - που το αφορά - αποκτήθηκε και κατέχεται νομίμως. Και το Όμπερλιν έκανε την ίδια δήλωση για τον πίνακά που κατέχει.

Τέλος, του μουσείο του Πίτσμπουργκ εμφανίστηκε «βαθιά προσηλωμένο» στην «αποστολή του να (...) ενεργεί σύμφωνα με τις ηθικές, νομικές και επαγγελματικές απαιτήσεις και κανόνες».

