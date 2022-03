Βίντεο Ουκρανού στο Tik Tok πρόδωσε τις κινήσεις του στρατού στο εμπορικό, που βομβάρδισαν οι Ρώσοι

Οι αρχές της Ουκρανίας συνέλαβε έναν κάτοικο του Κιέβου, ο οποίος δημοσίευσε στο Tik Tok βίντεο όπου ο ουκρανικός στρατός χρησιμοποιεί το εμπορικό κέντρο Retroville, που βομβαρδίστηκε από Ρώσους.

O Artemev Pavel Alexandrevich είχε αναρτήσει στο Tik Tok στις 24 Φεβρουαρίου βίντεο όπου έδειχνε τις κινήσεις ουκρανικών στρατευμάτων τις πρώτες ώρες της ρωσικής εισβολής.

«Δεν είχα σκοπό να προκαλέσω ζημιά, ούτε το έκανα επίτηδες. Είδα τα τανκ και τα όπλα που έμπαιναν στο εμπορικό κέντρο, εντυπωσιάστηκα και το ανέβασα στο Tik Tok. Τυγχάνει να μένω απέναντι» φέρεται να είπε ο άνδρας στην ουκρανική αστυνομία, που τον συνέλαβε.

Ο ίδιος δεν αντιλήφθηκε τι ακριβώς αποκάλυπτε εκείνη την ώρα και πόσο χρήσιμες ήταν αυτές οι πληροφορίες για τους Ρώσους,

Το εμπορικό κέντρο Retroville, στο βορειοδυτικό τμήμα του Κιέβου υπέστη πλήγμα πολύ μεγάλης ισχύος από τις ρωσικές δυνάμεις, που έκανε στάχτη αυτοκίνητα στον χώρο στάθμευσης και άνοιξε γιγαντιαίο κρατήρα πολλών μέτρων μπροστά στο δεκαώροφο κτίριο.

Αποτέλεσμα του βομβαρδισμού ήταν τουλάχιστον οκτώ νεκροί και αρκετοί τραυματίες.

#Ukraine army arrested local resident of #Kiev Artemev Pavel Alexandrevich who recorded and posted a video on #TikTok

where it was shown how Army of #Ukraine is using civilian #Retroville Mall as a place they fired artillery on Russian forces.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/aYEOHZ7bEY