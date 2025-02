Βερολίνο: Στους δρόμους πάνω από 160.000 διαδηλωτές κατά της ακροδεξιάς και του Μερτς

Χιλιάδες πολίτες κατέκλεισαν σήμερα τους δρόμους του Βερολίνου, διαδηλώνοντας κατά της ακροδεξιάς.

Πάνω από 160.000 άνθρωποι διαδήλωσαν το βράδυ της Κυριακής στο Βερολίνο εναντίον της ακροδεξιάς αλλά και του ενδεχόμενου μετεκλογικής συνεργασίας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) με την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD).

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι διαδηλωτές που ήταν περίπου 250.000, συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου και έφτασαν μέχρι τα κεντρικά γραφεία του CDU στο Βερολίνο.

🇩🇪#Germany:



250 000 people took to the streets of Berlin today to protest CDU leader Friedrich Merz.



This comes after he tried to push an anti-immigration bill through Parliament with the votes of the AfD, breaking the firewall build against the far-right since the end of WWII. pic.twitter.com/uxm7xejjFh