Μήνυμα προς την Άγκυρα και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα δεχτεί στενότερους δεσμούς αν ο πρόεδρος της Τουρκίας δεν αλλάξει πορεία έστειλε σήμερα ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Δεν μπορούμε να ανοίξουμε νέο κεφάλαιο με την Τουρκία και δεν θα δεχτούμε στενότερους δεσμούς, εάν ο πρόεδρος Eρντογάν δεν αλλάξει πορεία» ανέφερε συγκεκριμένα με ανάρτησή του στο Twitter.

Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι «οι συνομιλίες για το Κυπριακό στη Γενεύη και οι συνομιλίες με την Ελλάδα είναι σημαντικές για εμάς για να δούμε αν η Άγκυρα είναι πραγματικά έτοιμη για διάλογο. Η μπάλα είναι στο γήπεδό τους».

