Βέλγιο: Νέο ακροδεξιό κόμμα με το όνομα «TRUMP» - Τι λέει ο ιδρυτής του

Η επίσημη παρουσίαση του κόμματος έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες

Βέλγιο: Νέο ακροδεξιό κόμμα με το όνομα «TRUMP» - Τι λέει ο ιδρυτής του
Ένα νέο ακροδεξιό κόμμα έκανε την εμφάνισή του στο Βέλγιο, φέροντας το όνομα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Το κόμμα TRUMP, ακρωνύμιο της φράσης «Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes» («Όλοι Ενωμένοι για την Ένωση Λαϊκιστικών Κινημάτων»), φιλοδοξεί να κατέβει στις βελγικές και ευρωπαϊκές εκλογές, προβάλλοντας μια ατζέντα «λαϊκισμού με κοινωνική χροιά».

Ιδρυτής του κόμματος είναι ο Σαλβατόρε Νικότρα, πρώην πρόεδρος του Βελγικού Εθνικού Μετώπου, ο οποίος δήλωσε ότι ο Τραμπ αποτελεί «το απόλυτο σύμβολο του λαϊκισμού» και «ενσαρκώνει πλήρως όσα πρεσβεύει» το νέο πολιτικό σχήμα.

Το TRUMP θεωρείται διάδοχο των βαλλονικών ακροδεξιών κομμάτων Chez Nous και Βελγικό Εθνικό Μέτωπο (NF) και δηλώνει αντίθετο με την αυτονομιστική γραμμή του φλαμανδικού Vlaams Belang, επιχειρώντας να προσεγγίσει ένα ενιαίο, παναβελγικό ακροατήριο.

«Είμαστε ένα δεξιό λαϊκιστικό κόμμα με κοινωνικό πρόσωπο», ανέφερε ο Νικότρα, προσθέτοντας ότι το κόμμα σχεδιάζει να συμμετάσχει τόσο στις ομοσπονδιακές εκλογές όσο και σε εκείνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2029.

Σύμφωνα με το Politico, στα ιδρυτικά μέλη του TRUMP περιλαμβάνεται και ο Εμανουέλε Λικάρι, πρώην στέλεχος του Vlaams Belang, που είχε διαγραφεί από το κόμμα για τις ανοιχτά φιλοφασιστικές του απόψεις.

Η επίσημη παρουσίαση του κόμματος έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες, ενώ ο Νικότρα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος είτε στην πρωτεύουσα είτε στις δημοτικές εκλογές των επόμενων ετών.

