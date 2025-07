Βασίλισσα Καμίλα: Αποκαλύφθηκε το νέο πορτρέτο για τα 78α γενέθλιά της

Η βασίλισσα Καμίλα γιορτάζει σήμερα τα 78α γενέθλιά της, με ένα νέο πορτρέτο.

Με αφορμή το χαρμόσυνο γεγονός, το παλάτι του Μπάκιγχαμ έδωσε στη δημοσιότητα το νέο πορτρέτο της βασίλισσας Καμίλα, παραμονή των 78ων γενεθλίων της.

Συγκεκριμένα, η σύζυγος του βασιλιά Καρόλου είχε φωτογραφηθεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα στον κήπο του Ray Mill House, από τον βασιλικό φωτογράφο Κρις Τζάκσον της Getty Images.

Στη φωτογραφία η βασίλισσα Καμίλα διακρίνεται να χαμογελά ζεστά, με τα χέρια της να ακουμπούν σε έναν φράχτη.

Ahead of Her Majesty’s 78th birthday tomorrow, a new picture of The Queen has been released by Buckingham Palace.



The image was taken this month, in the garden at Raymill, Her Majesty’s private home in Wiltshire, by Chris Jackson.



📷 @ChrisJack_Getty pic.twitter.com/Tq3RFFl1mD