Ντέιβιντ Μπέκαμ: Συνάντησε τον Κάρολο και τη Καμίλα στο φετινό Chelsea Flower Show

Τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα συνάντησε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στο φετινό Chelsea Flower Show, στο Λονδίνο, σε μια εμφάνιση που σηματοδοτεί την έναρξη νέας φιλανθρωπικής καμπάνιας με στόχο να εμπνεύσει περισσότερους νέους να ασχοληθούν με την κηπουρική.

Ο άλλοτε σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της Ρεάλ Μαδρίτης και της εθνικής Αγγλίας παρευρέθηκε για πρώτη φορά στην ιστορική έκθεση λουλουδιών, αυτή τη φορά με την ιδιότητα του πρεσβευτή του ιδρύματος του βασιλιά Καρόλου, το οποίο φέτος γιορτάζει τα 35 χρόνια δράσης του.

💐TM The King & Queen with David Beckham at The RHS Chelsea Flower Show 2025 pic.twitter.com/73HkKonIdv

Ο Μπέκαμ συναντήθηκε με το βασιλικό ζεύγος στο περίπτερο του Highgrove Shop, που φιλοξενεί προϊόντα από το βασιλικό κτήμα του Χάιγκροουβ στο Γκλόστερσαϊρ, καθώς και δημιουργίες συνεργαζόμενων σχεδιαστών και εμπορικών οίκων. Τα έσοδα από τις πωλήσεις στηρίζουν τις δράσεις του ιδρύματος.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Μπέκαμ περιηγήθηκε επίσης στον κήπο των Chelsea Pensioners, ένα από τα δημοφιλέστερα σημεία της έκθεσης, αλλά και συνομίλησε με τον θρυλικό Βρετανό κηπουρό Άλαν Τίτσμαρς, ο οποίος είναι επίσης πρεσβευτής του King's Foundation.

The King spoke with the Ambassador of The King's Trust, David Beckham during the RHS Chelsea Flower Show 2025 at Royal Hospital Chelsea in London today.



📸 Toby Melville pic.twitter.com/zhS2KMXOyZ