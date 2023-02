Βασιλιάς Κάρολος: Ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που εμφανίζεται σε γραμματόσημο χωρίς το στέμμα

Ο βασιλιάς Κάρολος έγινε ο πρώτος Βρετανός μονάρχης ο οποίος εμφανίζεται σε γραμματόσημα χωρίς το στέμμα.

Τα νέα γραμματόσημα που εκδόθηκαν, ενόψει και της στέψης του νέου βασιλιά στις 6 Μαΐου, παρουσιάστηκαν επισήμως από τη βασιλική οικογένεια μέσω social media.

O 74χρονος Κάρολος εμφανίζεται προφίλ, με τον σχεδιασμό να υπογράφεται από τον γλύπτη Μάρτιν Τζένινγκς.

«Τα σχόλια που λάβαμε (σ.σ. από τον Κάρολο) ήταν ότι ήθελε να είναι απλό. Είναι μια πολύ ανθρώπινη εικόνα, χωρίς εξωραϊσμούς» δήλωσε ο διευθυντής εξωτερικών υποθέσεων των Βασιλικών Ταχυδρομείων, Ντέιβιντ Γκολντ.

«Αυτό που διαχωρίζει αυτό το γραμματόσημο είναι πως δεν υπάρχει κανένας στολισμός, δεν έχει στέμμα, απλά το πρόσωπο και η ανθρώπινη φιγούρα, σε ένα απλό φόντο, σαν να λέει: "Αυτός είμαι εγώ και είμαι στην υπηρεσία σας". Νομίζω πως σε αυτή τη σύγχρονη εποχή, είναι πολύ ταπεινό» συμπλήρωσε ο ίδιος.

