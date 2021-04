Βαλτιμόρη: Πήγε για το εμβόλιο ντυμένη νύφη- Επειδή η πανδημία της χάλασε τα σχέδια

Η πανδημία μπορεί να της χάλασε τα σχέδια για τη γαμήλια δεξίωση που ονειρευόταν αλλά η Σάρα Στάντλεϊ δεν το άφησε έτσι. Ντύθηκε νύφη όταν ήρθε η ώρα να κάνει το εμβόλιο για τον κορωνοϊό.

Η 39χρονη γυναίκα από τη Βαλτιμόρη έστρεψε όλα τα βλέμματα πάνω της όταν εμφανίστηκε σε εμβολιαστικό κέντρο φορώντας ένα λευκό σατέν φόρεμα με πουά τούλι. Ήταν αυτό που είχε επιλέξει για τη γαμήλια δεξίωσή της.

Η Σάρα Στάντλεϊ και ο Μπράιαν Χόρλορ αρραβωνιάστηκαν τον Νοέμβριο του 2019 και προγραμμάτιζαν τον γάμο τους εντός του 2020. Ο κορωνοϊός τους άλλαξε τα σχέδια για τη μεγάλη τελετή που ονειρεύονταν.

Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο τον περασμένο Νοέμβριο και ακολούθησε ένα δείπνο με λίγα μέλη της οικογένειάς τους. Ήθελαν όμως μια μεγάλη δεξίωση, με φίλους και συγγενείς. Τον Ιανουάριο, όταν υπήρχαν καθυστερήσεις στο πρόγραμμα εμβολιασμού στις ΗΠΑ, αποφάσισαν για μία ακόμη φορά να εγκαταλείψουν τα σχέδιά τους.

«Φαινόταν ότι δεν είναι πιθανό να έχουμε μια δεξίωση που θα ήταν και ασφαλής και διασκεδαστική, οπότε το ακυρώσαμε», εξήγησε η Στάντλεϊ.

Έτσι, το φόρεμα που είχε αγοράσει για τη δεξίωση μπήκε στην ντουλάπα και έμεινε εκεί. Όταν η 39χρονη δικηγόρος ενημερώθηκε ότι ήρθε η ώρα για τον εμβολιασμό της, ήξερε ότι είχε έρθει η ώρα να εκπληρώσει τον σκοπό του αυτό το φόρεμα, έστω και για μία άλλη «γιορτή».

«Ήξερα πως αυτό ήθελα να φορέσω. Κανένα όμορφο φόρεμα δεν πρέπει να μένει στη ντουλάπα σου για πάντα αφόρετο», εξήγησε και πρόσθεσε ότι για εκείνη ο εμβολιασμός της ήταν μία γιορτή. «Υπήρχαν τόσες άσχημες στιγμές στην πανδημία, τόσο πολλά πράγματα που ακυρώθηκαν. Αυτό το φόρεμα, αν μη τι άλλο, αντιπροσωπεύει την ελπίδα», συμπλήρωσε.

Αποφάσισε λοιπόν να ντυθεί καλά έπειτα από πολλούς μήνες. Η ιδέα της ήρθε όταν είδε μια ανάρτηση στο Twitter, από μία γυναίκα που πήγε για να κάνει το εμβόλιο φορώντας ένα μακρύ φόρεμα με πούλιες, επειδή για εκείνη ο εμβολιασμός ήταν «το γεγονός της χρονιάς».

Wearing a sequined full-length gown to my vaccine appointment because it’s the EVENT OF MY YEAR pic.twitter.com/zkqxT8KvME