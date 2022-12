Αυξάνονται οι νεκροί του κυκλώνα - «βόμβα» στις ΗΠΑ: Ακυρώσεις δρομολογίων, χάος στους δρόμους, χωρίς ρεύμα μισό εκατ. άνθρωποι

Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από τις χιονοθύελλες που έπληξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους 27 άνθρωποι.

Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για «κυκλώνα-βόμβα» με αρκτικούς ανέμους και παγετό και θερμοκρασία έως και -45°C. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) προειδοποίησε ότι το ψύχος αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο

Μια σειρά ειδήσεων για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η κακοκαιρία στη χώρα μιλούν για τεράστια προβλήματα, ατυχήματα που προκαλούνται από παρασύρσεις και κυκλοφοριακή συμφόρηση.

The 🇺🇸 was covered by a powerful snow storm, it is already known about at least nine dead.🚗 collided on the highway in Ohio, snowfalls with hurricane winds are coming to Kansas, Missouri, Kentucky, New York and other states.

About 1 million people were left without electricity pic.twitter.com/1kkL0VAHRj — Farnak (@Farnakyboy) December 24, 2022

Σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα. Επίσης, οι πτήσεις ακυρώνονται μαζικά και τα τρένα καθυστερούν, ενώ επιπλέον πολλοί δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η καταιγίδα θα ενταθεί μόνο τις επόμενες ημέρες και θα υποχωρήσει από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.

ΜΜΕ γράφουν ότι λόγω της ισχυρής χιονοθύελλας, πολλοί κάτοικοι απλά δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς οι χιονοπτώσεις εμπόδισαν την έξοδο από τα κτίρια.

The death toll due to a snow storm in the US has risen to 27.



In #Michigan, an 82-year-old woman was found frozen in the street outside a nursing home. Also, people died in Oklahoma, Kentucky, Missouri, Wisconsin, Kansas, Nebraska, New York, Colorado#WinterStorm pic.twitter.com/MbFE6DVCM9 — Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) December 25, 2022