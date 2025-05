Αυστραλός βουλευτής αποχαιρέτησε την πολιτική του καριέρα πίνοντας μπύρα από το παπούτσι του

Viral έγινε στα social media o Αυστραλός βουλευτής Κάιλ Μακγκίν, καθώς αποχαιρέτησε την πολιτική του καριέρα πίνοντας μπύρα από το παπούτσι του μέσα στο Κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της αποχαιρετιστήριας ομιλίας του στο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας, αφού ευχαρίστησε τους ψηφοφόρους του, έβγαλε το παπούτσι του, έριξε μπύρα μέσα και το ήπιε, εξηγώντας ότι αυτή η πράξη συμβολίζει την αυθεντικότητα και την προσέγγιση της πολιτικής από «κανονικούς ανθρώπους».

Μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, εξήγησε ότι το έκανε για να δείξει ότι υπάρχουν φυσιολογικοί άνθρωποι στο κοινοβούλιο και για να γιορτάσει με τον δικό του τρόπο.

Το «shoey» είναι ένα παραδοσιακό έθιμο της Αυστραλίας, όπου πίνεις ένα ποτό, συνήθως αλκοόλ, από ένα παπούτσι για να γιορτάσεις. Είναι μια χαρακτηριστική και αμφιλεγόμενη πτυχή της αυστραλιανής κουλτούρας, που συνδυάζει το χιούμορ, την πρόκληση αλλά και την παράδοση.

A WA State Labor MP has ended his valedictory speech with a shoey in parliament👟🍺 Kyle McGinn said after pondering the idea he thought his Goldfields constituents would be "appreciative" of the theatrical send off: "I'm used to getting told off". #wanews #auspol @westaustralian pic.twitter.com/xw478DF3UY

Ωστόσο παρότι η παράδοση αυτή έχει κερδίσει δημοτικότητα, δεν είναι όλοι σύμφωνοι με αυτήν. Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θεωρεί το «shoey» «περίεργο» και ότι δεν θα συμμετείχε ποτέ σε μια τέτοια πράξη.

WA Labor MP Kyle McGinn ended his final day in Parliament by doing a shoey.

McGinn, who served two terms as a member for Mining and Pastoral Region, wrapped up his valedictory speech with a very Australian send off when he removed his sneaker, poured beer into it and sculled it.… pic.twitter.com/imdU13yl5l