Αυστραλία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 50.000 εγκλωβισμένοι εν μέσω εκτεταμένων πλημμυρών

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 50.000 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί λόγω των πλημμυρών που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στην ανατολική Αυστραλία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς.

Η αστυνομία ανέσυρε δύο πτώματα από τα νερά των πλημμυρών στην αγροτική περιφέρεια Μιντ Νορθ Κόουστ, περίπου 400 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Σίδνεϊ, διευκρίνισε η πηγή αυτή. Σε ορισμένα μέρη, έπεσαν πάνω από τις μισές βροχές που σημειώνονται μέσα σε ένα έτος, σε διάστημα μόνο τριών ημερών, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της τοπικής κυβέρνησης.

«Οφείλω επίσης να πω ότι προετοιμαζόμαστε και για άλλα άσχημα νέα τις επόμενες 24 ώρες. Αυτή η φυσική καταστροφή είναι τρομερή γι’ αυτήν την κοινότητα», σημείωσε ο Μινς.

20.05.2025#Australia#Flooding in the Mid North Coast and Hunter Region of #NSW.Thousands of homes without power. More than 270mm of rain fell in several locations in less than 24 hours. SES responded to 1,400 incidents.4,000 homes across the state were left without power. https://t.co/pNzN95p13q pic.twitter.com/tjVG4tM0Wi — Climate Review (@ClimateRe50366) May 21, 2025

Κάτοικοι αναγκάστηκαν να σκαρφαλώσουν στις στέγες για να γλιτώσουν από την άνοδο της στάθμης των υδάτων, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες σημείωσαν ότι απέστειλαν ελικόπτερα, σκάφη και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στο πλαίσιο εκτεταμένης αποστολής έρευνας και διάσωσης.

Η πόλη Κέμπσι, που βρίσκεται σε αγροτική περιοχή στα μέσα της απόστασης ανάμεσα στο Μπρίσμπεϊν και το Σίδνεϊ, βρέθηκε περικυκλωμένη από τα νερά χωρίς να έχει προηγουμένως προειδοποιηθεί, δήλωσε η δήμαρχος στο AFP.

«Οι βροχές είναι καταρρακτώδεις και κάθε φορά που βρέχει, αναρωτιόμαστε τι θα συμβεί», πρόσθεσε. Σημείωσε επίσης ότι πάνω από 20.000 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί μόνον στη δική της περιοχή και ότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν πρόσβαση σε φάρμακα και τρόφιμα. «Καιρό έχουμε να δούμε τέτοια πλημμύρα», υπογράμμισε.

Australia: New South Wales is grappling with some of the worst flooding in living memory. The city of Taree is practically underwater, with 48,000 people cut off, potentially for weeks - 7 Newspic.twitter.com/X5fh3q95Ts — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 21, 2025

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που κοινοποίησε ο Μινς, περίπου 50.000 άνθρωποι έχουν συνολικά εγκλωβιστεί από τις πλημμύρες στη Μιντ Νορθ Κόουστ, που περιβάλλεται από λόφους από όπου το νερό κυλάει με ταχύτητα. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι αγνοούνται, ενώ πάνω από 100 σχολεία παρέμειναν σήμερα κλειστά και χιλιάδες σπίτια εξακολουθούν να μην έχουν ρεύμα.

Περίπου 2.500 διασώστες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, σημείωσε επίσης ο Μινς, όπως και σωστικά σκάφη, ένα σμήνος ελικοπτέρων και «εκατοντάδες» drones ερευνών.

«Ακόμη δεν έχουμε γλιτώσει τα χειρότερα», προειδοποίησε η Κρίστι Μακμπέιν, υπουργός διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων σε δηλώσεις της στο εθνικό δίκτυο ABC.

Flood Emergency Hits Mid-North Coast, Australia



Dramatic footage from the Westpac Life Saver Rescue Helicopter shows the rescue of an elderly woman from her home as severe flooding impacts the Mid-North Coast of New South Wales, Australia.



In Upper Myall, 18-year-old Chloe… pic.twitter.com/u95vfyBIb5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 22, 2025

Ο Στιβ Μπερνασκόνι, εκπρόσωπος της μετεωρολογικής υπηρεσίας, δήλωσε ότι κάποιες πόλεις κατέγραψαν πάνω από 50 εκατοστά βροχής σε διάστημα τριών ημερών. Ωστόσο πρόσθεσε ότι οι συνθήκες αναμένεται να αρχίσουν να βελτιώνονται αργά τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Από την άγονη ενδοχώρα ως την τροπική ακτή, ολόκληρα τμήματα της Αυστραλίας έχουν πληγεί από ακραίες καιρικές συνθήκες τους τελευταίους μήνες.

Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας γύρω από τη χώρα ήταν το 2024 η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας. Η υψηλότερη θερμοκρασία των υδάτων της θάλασσας προκαλεί αύξηση της υγρασίας στην ατμόσφαιρα, η οποία με τη σειρά της προκαλεί εντονότερες βροχοπτώσεις.

Η κλιματική αλλαγή, που προκαλείται κυρίως από την καύση πετρελαίου, άνθρακα και φυσικού αερίου, αυξάνει την ένταση και τη συχνότητα των κλιματικών καταστροφών.

