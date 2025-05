Φονικές πλημμύρες στη ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 104 νεκροί - Παιδιά και ηλικιωμένοι τα περισσότερα θύματα

Τουλάχιστον 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες σε ένα χωριό που βρίσκονται κοντά στις όχθες της λίμνης Τανγκανίκα, στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ανέφεραν σήμερα τοπικές πηγές.

Τα περισσότερα θύματα είναι παιδιά και ηλικιωμένοι. Άλλοι 28 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 150 σπίτια καταστράφηκαν. Μια άλλη τοπική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μέχρι σήμερα είχαν εντοπιστεί 119 πτώματα.

Ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Σάμι Καλόντζι, ο κυβερνήτης της περιοχής Φίζι, είπε ότι το χωριό που βρίσκεται στην περιφέρειά του μετρά και «τεράστιες υλικές ζημιές». Οι κάτοικοι του χωριού Κασάμπα, το οποίο βρίσκεται στην επαρχία του Νότιου Κίβου, «πιάστηκαν στον ύπνο» τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, είπε από την πλευρά του άλλος αξιωματούχος, ο Μπερνάρ Ακίλι, ο επικεφαλής του τομέα της Ενγκάντζα.

Floods in Eastern DR #Congo Kill More Than 100https://t.co/8HBLkf8Gs7 — Asharq Al-Awsat English (@aawsat_eng) May 10, 2025

At least 104 people have died in floods along Lake Tanganyika in eastern DR Congo, AFP reports pic.twitter.com/O6jJljMxI6 — Sprinter Observer (@SprinterObserve) May 10, 2025

Από τις καταρρακτώδεις βροχές, σύμφωνα με τον Ακίλι, υπερχείλισε ο ποταμός Κασάμπα και τα νερά του παρέσυραν ό,τι βρήκαν μπροστά τους, «μεγάλες πέτρες, δέντρα και λάσπη, ισοπεδώνοντας τις κατοικίες στις όχθες της λίμνης».

Στο χωριό Κασάμπα υπάρχει πρόσβαση μόνο μέσω της λίμνης. Το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας δεν λειτουργεί στην περιοχή.

Τέτοιου είδους καταστροφές είναι συχνές στη ΛΔ του Κονγκό, ιδίως στις όχθες μεγάλων λιμνών που περιβάλλονται από βουνά τα οποία έχουν αποψιλωθεί λόγω της εξόρυξης άνθρακα. Το 2023, 400 άνθρωποι πνίγηκαν σε πολλές κοινότητες στις όχθες της λίμνης Κίβου, στην επαρχία του Νότιου Κίβου. Στις αρχές Απριλίου τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πρωτεύουσα Κινσάσα, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την περιοχή.

At least 104 people have died from floods in a village on the shores of Lake Tanganyika in eastern Democratic Republic of Congo.



Residents were reportedly caught by surprise on Friday night when the local Kasaba River burst its banks due to heavy rains. pic.twitter.com/Gbb4Oolq80 — Pisklauren (@pisklauren) May 10, 2025

More than 100 people, many of them children asleep in their beds, were killed when powerful overnight floods swept through a village in eastern Democratic Republic of the Congo, local officials told AFP on Saturday. https://t.co/FVK3oO74aa — Raibarpress (@raibarpress) May 10, 2025

Η κλιματική αλλαγή είναι εν μέρει υπεύθυνη για την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων τα οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα ενταθούν στην αφρικανική ήπειρο. Μέχρι το 2030 υπολογίζεται ότι 118 εκατομμύρια πολύ φτωχοί Αφρικανοί (με εισόδημα που δεν ξεπερνά τα 2 δολάρια την ημέρα) θα βρεθούν αντιμέτωποι με ξηρασία, πλημμύρες και ακραίους καύσωνες.

Με πληροφορίες από Associated Press και ΑΠΕ-ΜΠΕ