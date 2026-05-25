Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 17 αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση ξενοδοχείου υπό κατασκευή

Οι εργασίες κατασκευής του ξενοδοχείου είχαν σταματήσει προσωρινά το 2024 λόγω παραβιάσεων κανόνων ασφαλείας

Φωτογραφία: EPA
Τουλάχιστον τέσσερα είναι τα θύματα της κατάρρευσης ξενοδοχείου υπό κατασκευή κοντά στην πρωτεύουσα των Φιλιππινών, ενώ περισσότεροι από δώδεκα άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Δύο εργάτες που είχαν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια εντοπίστηκαν ζωντανοί μετά την κατάρρευση του εννιαώροφου κτιρίου την Κυριακή, το οποίο έπεσε πάνω σε γειτονικό ξενοδοχείο και σκότωσε άνδρα από τη Μαλαισία.

Παράλληλα, δύο εργάτες που παρέμειναν παγιδευμένοι στο εργοτάξιο, βόρεια της Μανίλα, πέθαναν παρά τις προσπάθειες διάσωσης.

«Ο πρώτος από τους δύο ανασύρθηκε ζωντανός, αλλά δυστυχώς ο οργανισμός του δεν άντεξε και δεν επέζησε. Οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η εκπρόσωπος της περιφερειακής πυροσβεστικής υπηρεσίας, Maria Leah Sajili.

«Ο άλλος υπέστη καρδιακή ανακοπή περίπου στις 3:00 π.μ. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να τον φροντίσουν, καθώς παρέμενε παγιδευμένος», πρόσθεσε.

Τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν ακόμη μία σορό από τα ερείπια τη Δευτέρα, αλλά δεν ήταν άμεσα σαφές αν το άγνωστο θύμα ανήκε στα πρόσωπα που δηλώνονται ως αγνοούμενα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των διασωστών.

Λόγω της αβεβαιότητας, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι περίπου 17 ακόμη άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι, κυρίως εργάτες οικοδομών που κοιμούνταν στο εργοτάξιο όταν σημειώθηκε η καταστροφή.

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα. Η περιφερειακή διευθύντρια του υπουργείου Εργασίας, Geraldine Panlilio, δήλωσε ότι είχε διακόψει προσωρινά το έργο τον Σεπτέμβριο του 2024 λόγω παραβιάσεων κανόνων ασφάλειας στην εργασία.

«Οι επιθεωρητές εργασίας είχαν διαπιστώσει κακές συνθήκες εργασίας, παραβιάσεις που έθεταν τους εργαζόμενους σε κίνδυνο», δήλωσε σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό DZMM της Μανίλα.

Πρόσθεσε ότι οι εργάτες «δεν διέθεταν εξοπλισμό ασφαλείας» όπως κράνη, μπότες, ζώνες ασφαλείας και σχοινιά προστασίας, ενώ εργάζονταν υπό κακό φωτισμό και χωρίς εμφανείς σημάνσεις ασφαλείας.

Οι εργασίες ξανάρχισαν έναν μήνα αργότερα, αφού ο εργολάβος συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις, σύμφωνα με την Panlilio.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έως και 70 άνθρωποι εργάζονταν στο εργοτάξιο, αν και οι περισσότεροι είχαν φύγει για το Σαββατοκύριακο.

Η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Maria Leah Sajili, εξήγησε ότι «οι διασώσεις σε κατάρρευση κτιρίου είναι εξαιρετικά δύσκολες, καθώς οποιαδήποτε ξαφνική μετατόπιση που προκαλείται από τις κινήσεις των διασωστών μπορεί να οδηγήσει σε μετακινήσεις τμημάτων των ερειπίων και να συνθλίψει όσους βρίσκονται από κάτω».

Αν δεν εντοπιστούν άλλοι επιζώντες μετά τις έρευνες με θερμικές κάμερες, μηχανικούς εκσκαφείς και άλλο βαρύ εξοπλισμό, θα χρησιμοποιηθούν μηχανήματα για την απομάκρυνση των συντριμμιών και την ανάσυρση σορών, ανέφερε, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Με πληροφορίες από euronews.com

