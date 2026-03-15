ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τραμπ: «Οι βομβαρδισμοί κατεδάφισαν το νησί Χαργκ, μπορεί να το πλήξουμε μερικές φορές ακόμη για πλάκα»

Κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό Κόλπο - Νέες απειλές από τον Αμερικανό πρόεδρο

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΧΑΡΓΚ Facebook Twitter
0

Η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ ΗΠΑ -με ηγέτη τον Ντόναλντ Τραμπ-, Ισραήλ και Ιράν μπαίνουν στην τρίτη εβδομάδα τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια νέας συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στο NBC News, και μεταδώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, προχώρησε σε νέες απειλές για επιπλέον πλήγματα κατά του Ιράν.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε διεθνείς συμμάχους να συμβάλουν στην ασφάλεια του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος των Στενών του Ορμούζ.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει την αντίδρασή της, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να εξετάσει εκεχειρία όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις.

Τραμπ: «Μπορεί να το χτυπήσουμε ξανά»

Ο Τραμπ απείλησε με νέες επιθέσεις στο νησί Χαργκ, βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν στον Περσικό Κόλπο. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αμερικανικά πλήγματα έχουν «καταστρέψει ολοκληρωτικά» μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων στο νησί.

«Οι ΗΠΑ ενδέχεται να το χτυπήσουν μερικές ακόμη φορές για πλάκα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δείχνει διάθεση να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, σημειώνοντας πως οι όροι «δεν είναι ακόμη αρκετά καλοί».

Οι δηλώσεις αυτές θεωρούνται σημαντική σκλήρυνση της ρητορικής της Ουάσιγκτον, καθώς προηγουμένως η αμερικανική πλευρά υποστήριζε ότι τα πλήγματα στο νησί στόχευαν αποκλειστικά στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Τραμπ: «Πρέπει να φροντίσουν για την ασφάλεια αυτού του περάσματος»

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Τραμπ κάλεσε τις χώρες που εξαρτώνται ενεργειακά από το πέρασμα αυτό να συμβάλουν στην προστασία του.

«Οι χώρες του κόσμου που λαμβάνουν πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ πρέπει να φροντίσουν για την ασφάλεια αυτού του περάσματος - και εμείς θα βοηθήσουμε, πολύ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Τέλος, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα συντονιστούν με άλλες χώρες ώστε «όλα να προχωρήσουν γρήγορα, ομαλά και σωστά».

Με πληροφορίες από Reuters

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΙΡΑΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

Διεθνή / Το Ιράν ανακοίνωσε τα αντίποινα για το πλήγμα στο Χαργκ: Καλεί τους κατοίκους των ΗΑΕ σε εκκενώσεις

Ο μουσουλμανικός πληθυσμός των ΗΑΕ και των οικιστικών τους κέντρων καλείται να εκκενώσει λιμάνια, αποβάθρες και τις περιοχές όπου βρίσκονται αμερικανικές δυνάμεις
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΙΡΑΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Διεθνή / Αυστραλία: Τρεις ακόμη παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν επιστρέφουν στην Τεχεράνη

«Οι Αυστραλοί πρέπει να αισθάνονται περήφανοι που στη χώρα μας αυτές οι γυναίκες βρέθηκαν μπροστά σε πραγματικές επιλογές και ήρθαν σε επαφή με αρχές που προσπάθησαν να τις βοηθήσουν», δήλωσε ο Αυστραλός ΥΠΕΞ
THE LIFO TEAM
ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΙΡΑΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ CNN

Διεθνή / Πεντάγωνο και Λευκός Οίκος επιτίθενται στο CNN εξαιτίας άρθρου για τον πόλεμο στο Ιράν

Σε ανοιχτή σύγκρουση με το CNN πέρασαν το Πεντάωνο και ο Λευκός Οίκος, έπειτα από δημοσίευμα του δικτύου που αμφισβητεί την ετοιμότητα της επιχείρησης των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν
THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
Τα κατοικίδια που μένουν πίσω όταν οι άνθρωποι φεύγουν από τη Μέση Ανατολή

Διεθνή / Τα κατοικίδια που μένουν πίσω όταν οι άνθρωποι φεύγουν από τη Μέση Ανατολή

Η Γαλλία διευκολύνει προσωρινά την επιστροφή πολιτών της μαζί με κατοικίδια από τη Μέση Ανατολή, την ώρα που καταφύγια στο Ντουμπάι λένε ότι γεμίζουν από ζώα που μένουν πίσω λόγω του πολέμου με το Ιράν.
THE LIFO TEAM
Η Νέα Υόρκη αποκτά για πρώτη φορά ειδικό γραφείο για θέματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, με την Taylor Brown να γίνεται το πρώτο τρανς πρόσωπο που αναλαμβάνει την ηγεσία γραφείου ή υπηρεσίας του δήμου.
THE LIFO TEAM
Από την ελπίδα στην απογοήτευση φαίνεται να περνά η στάση πολλών Ιρανών, καθώς ο πόλεμος και οι αεροπορικές επιδρομές εντείνουν την καταστροφή και την αβεβαιότητα στη χώρα τους
THE LIFO TEAM
 
 