Ιράν: «Οι επιθέσεις στη νήσο Χαργκ προήλθαν από τα ΗΑΕ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών

Ο Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε πως το Ιράν δεν θα αφήσει αναπάντητα τα πλήγματα

The LiFO team
Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί/Φωτογραφία αρχείου: EPA
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις που σημειώθηκαν εναντίον της νήσου Χαργκ στον Περσικό Κόλπο προήλθαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προειδοποιώντας ότι το Ιράν «θα απαντήσει οπωσδήποτε».

Ο Αραγτσί ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε κατοικημένες περιοχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να εξαπολύσει πυρά εναντίον του νησιού, όπου βρίσκονται οι κύριοι τερματικοί σταθμοί εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, καθώς και του Abu Musa, ενός στρατηγικής σημασίας νησιού στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ.

«Χθες το βράδυ επιτέθηκαν στο νησί Χαργκ και στο νησί Abu Musa με το πυραυλικό σύστημα πυροβολικού HIMARS, το οποίο είναι σύστημα πυραύλων μικρού βεληνεκούς», δήλωσε ο Αραγτσί.

«Εκτόξευσαν αυτούς τους πυραύλους από το έδαφος των γειτόνων μας. Είναι απολύτως σαφές ότι χρησιμοποιούν την επικράτεια των γειτονικών χωρών για να μας επιτεθούν και αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο», πρόσθεσε.

«Θα απαντήσουμε αλλά με μεγάλη προσοχή»

Ο υπουργός ανέφερε ότι οι ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις εντόπισαν την προέλευση των επιθέσεων και τόνισε ότι η εκτόξευση πυραύλων από πυκνοκατοικημένες περιοχές αποτελεί εξαιρετικά επικίνδυνη πρακτική και επισήμανε ότι, παρότι το Ιράν θα απαντήσει, θα επιδείξει «τη μέγιστη δυνατή προσοχή» ώστε να αποφευχθούν πλήγματα σε κατοικημένες περιοχές.

«Αυτό που κάνουμε στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας είναι να στοχεύουμε αμερικανικές βάσεις, εγκαταστάσεις, περιουσιακά στοιχεία και συμφέροντα, τα οποία δυστυχώς βρίσκονται στα εδάφη των γειτονικών μας χωρών», δήλωσε.

Οι επιθέσεις στα νησιά Χαργκ και Abu Musa δεν έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, αλλά προκάλεσαν απώλειες σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στα δύο νησιά.

Το Ιράν έχει στο παρελθόν απαντήσει σε παρόμοιες επιθέσεις και έχει προειδοποιήσει ότι, αν στοχοποιηθούν εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, θα εξαπολύσει μαζικά πλήγματα σε όλες τις ενεργειακές υποδομές των χωρών του Περσικού Κόλπου όπου υπάρχουν αμερικανικά συμφέροντα. 

«Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον νέο ανώτατο ηγέτη»

Ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχει «κανένα πρόβλημα» με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει ακόμη κάνει δημόσια εμφάνιση μέρες μετά τον διορισμό του.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι ο Ιρανός νέος ανώτατος ηγέτης είναι «τραυματισμένος» και πιθανόν «παραμορφωμένος».

«Υπάρχουν πολλές κατηγορίες αυτού του είδους. Θα το δουν, φαντάζομαι, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τον νέο ανώτατο ηγέτη», δήλωσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNow απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την υγεία του μετά τον τραυματισμό του Μοτζταμπά Χαμενεΐ σε βομβιστική επίθεση. «Εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με το Σύνταγμα και θα συνεχίσει να το κάνει», πρόσθεσε ο Αραγτσί.

