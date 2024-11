Axios: Ο Έλον Μασκ συμμετείχε στην κλήση του Τραμπ με τον Ζελενσκι 

Η επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βόλντομιρ Ζελένσκι επιφύλασσε δύο εκπλήξεις για τον Ουκρανό ηγέτη: Πρώτων, ότι ο Έλον Μασκ συμμετείχε στην κλήση, αλλά και ότι η συζήτηση με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ και τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου πήγε αρκετά καλύτερα από ότι περίμενε, σύμφωνα με πηγές του Axios.

Οι νέες λεπτομέρειες που είδαν το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν το πόσο σημαντικό ρόλο θα μπορούσε να διατελέσει ο Μασκ σε μία κυβέρνηση Τραμπ και δείχνουν ότι κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τα σχέδια του 45ου και 47ου προέδρου όσον αφορά τον πόλεμο που μαίνεται στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια του προεκλογικού του αγώνα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει δυσαρέσκεια για τα πακέτα στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας που οι ΗΠΑ παρέχουν στην Ουκρανία. Μάλιστα, είχε υποσχεθεί ότι ο ίδιος θα βάλει τέλος στις εχθροπραξίες ένα 24ωρο μετά την εκλογή του, δηλαδή πριν καν αναλάβει τα καθήκοντα του προέδρου.

Οι δηλώσεις αυτές έχουν δημιουργήσει κλίμα ανησυχίας στους Ευρωπαίους εταίρους των ΗΠΑ, με τον Τζο Μπάιντεν να προσπαθεί να αποστείλει όσο περισσότερες προμήθειες στην Ουκρανία μέχρι τον Ιανουάριο, όταν και θα πρέπει να παραδώσει τα ηνία της χώρας στον Νντόναλντ Τραμπ.

Όμως οι ιδιωτικές συνομιλίες που είχε ο Τραμπ και η ομάδα του με τον Ζελένσκι και τους συμβούλους του τους τελευταίους δύο μήνες, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας της Τετάρτης, ήταν κάπως πιο καθησυχαστικές για τους Ουκρανούς, όπως υποστηρίζουν οι πηγές του Axios.

Ο ίδιος ο Ζελένσκι θεώρησε ότι το γεγονός ότι το τηλεφώνημα έγινε τόσο σύντομα μετά την εκλογή του Τραμπ ήταν «καλό σημάδι», εκμυστηρεύτηκε ένα από τα άτομα με επίγνωση του θέματος.

Ο Τραμπ, ακόμη, δεν έχει συνομιλήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν από τότε που επικράτησε απέναντι στην Κάμαλα Χάρις, αν και ο Ρώσος πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο να μιλήσει με τον εκλεγμένο Αμερικανό πρόεδρο.

Η κλήση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ζελένσκι διήρκησε περίπου 25 λεπτά, με τον ηγέτη των ΗΠΑ να υπόσχεται ότι θα στηρίξει την Ουκρανία, χωρίς όμως να προβεί σε λεπτομέρειες. Τρεις από τις πηγές του Axios ανέφεραν ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας αισθάνθηκε ότι το τηλεφώνημα πήγε καλά και ότι δεν αύξησε την αγωνία του για τη νίκη του Τραμπ.

Όσο για τον Μασκ, υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει τη στήριξή του στην Ουκρανία μέσω των δορυφόρων του Starlink, που ανήκει στη SpaceX, μία από τις εταιρείες υπό την ιδιοκτησία του πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου.

Οι υπηρεσίες του Starlink είναι ζωτικής σημασίες για τη διατήρηση του Ουκρανικού μετώπου, αν και ο Μασκ προηγουμένως έχει χλευάσει τα αιτήματα του Ζελένσκι για αμερικανική βοήθεια και ο Ζελένσκι επέπληξε τον δισεκατομμυριούχο, όταν είχε προτείνει ένα δικό του σχέδιο για ειρήνη στην Ουκρανία.

Ωστόσο, παρά το θετικό κλίμα που ακολούθησε την επικοινωνία του Αμερικανού και του Ουκρανού Προέδρου, οι πληροφορίες για την κλήση λένε ότι στο τραπέζι δε «έπεσαν» θέματα όπως το υποτιθέμενο σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου ή την προοπτική περαιτέρω αμερικανικής βοήθειας.

Οι δύο άνδρες είχαν συναντηθεί τον Σεπτέμβρη, στη Νέα Υόρκη και από τότε η ομάδα του Ζελένσκι διατηρεί επαφές με το «στρατόπεδο» Τραμπ. Τότε, ο αμερικανός πρόεδρος φέρεται να είχε πει ότι δε σκοπεύει να εγκαταλείψει την Ουκρανία, αλλά θέλει να δώσει «μία ευκαιρία στη διπλωματία».

Ο Ζελένσκι δε θέλει γρήγορη συνθηκολόγηση

Στον απόηχο της εκλογικής νίκης του Τραμπ, ο Ζελένσκι μετέφερε τα συγχαρητήριά του με ανάρτηση του στο X (πρώην Twitter).

«Είχα ένα εξαιρετικό τηλεφώνημα με τον πρόεδρο Τραμπ και τον συγχάρηκα για την ιστορική, σαρωτική νίκη του - η απίστευτη εκστρατεία του κατέστησε δυνατό αυτό το αποτέλεσμα», έγραψε.

«Η ισχυρή και αταλάντευτη ηγεσία των ΗΠΑ είναι ζωτικής σημασίας για τον κόσμο και για μια δίκαιη ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και ο Τραμπ συμφώνησαν να διατηρήσουν στενό διάλογο.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!



I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against…