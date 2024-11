Αλήθεια, μπορεί ο Τραμπ να απελάσει 1 εκατομμύριο παράτυπους μετανάστες;

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να αναλάβει και πάλι καθήκοντα ως πρόεδρος των ΗΠΑ, πολλοί διερωτούνται αν θα υλοποιήσει τη δέσμευσή του να κάνει μαζικές απελάσεις μεταναστών, που έχει πει ότι πρέπει να γίνουν «πάση θυσία».

Στις πρώτες δημόσιες τοποθετήσεις του μετά την εκλογική του νίκη, ο Τραμπ δήλωσε ότι προτεραιότητά του θα είναι να καταστήσει τα σύνορα των ΗΠΑ «πανίσχυρα».

«Δεν είναι θέμα κόστους. Πραγματικά, δεν είναι, δεν έχουμε άλλη επιλογή», είπε ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ στο NBC News.

Όμως πώς θα δούλευε στην πράξη ένα πρόγραμμα μαζικών απελάσεων;

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικής ασφάλειας και της Pew Research, στις ΗΠΑ ζουν σήμερα 11 εκατομμύρια παράτυποι μετανάστες, αριθμός που παραμένει σταθερός σε παρόμοια επίπεδα από το 2005. Οι περισσότεροι από αυτούς, σχεδόν το 80%, κατοικούν στην Αμερική για πάνω από μία δεκαετία.

Οι μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα χωρίς νόμιμο καθεστώς έχουν δικαίωμα σε δικαστική ακρόαση, πριν το δικαστήριο εισηγηθεί την απομάκρυνσή τους. Έτσι, μία δραστική αύξηση στον αριθμό των απελάσεων πιθανότατα θα συνεπαγόταν με πολλές καθυστερήσεις, μιας και το δικαστικό σύστημα των ΗΠΑ ήδη επεξεργάζεται τις υποθέσεις σχετικές με τη μετανάστευση με πολύ αργούς ρυθμούς.

Όπως αναφέρει το BBC, οι περισσότεροι παράτυποι μετανάστες μπαίνουν στο πρόγραμμα απελάσεων με εισήγηση της αστυνομίας και όχι της αρμόδιας υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Γεγονός που περιπλέκει τα πράγματα περαιτέρω, διότι κάποιες από τις μεγαλύτερες πόλεις των ΗΠΑ έχουν ψηφίσει νόμους που αποτρέπουν τις τοπικές αστυνομικές αρχές από το να συνεργάζονται με τους πράκτορες της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

