Axios: ΗΠΑ και Ισραήλ πολύ κοντά σε συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα

Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ φέρονται να συνομίλησαν επ' αυτού με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

LifO Newsroom
φωτ.: EPA
Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας για ένα σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετά από συνομιλίες μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε χθες ο δημοσιογράφος του Axios Μπαράκ Ρέιβιντ σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, επικαλούμενος έναν υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η Χαμάς θα πρέπει να συμφωνήσει, ανέφερε ο Ρέιβιντ στην ίδια ανάρτηση.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει στην ολοκλήρωση της πρότασης ενός σχεδίου ειρήνευσης για τη Γάζα, σε μία συνάντηση που θα γίνει τη Δευτέρα, με τον Νετανιάχου.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει την αναφορά.

