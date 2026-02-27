Eξαγορά Warner Bros: Η Netflix απέσυρε την προσφορά της - Κέρδισε η Paramount

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση εξαγοράς της Warner Bros από Netflix ή Paramount.

Η Netflix ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι δεν θα αυξήσει την προσφορά που υπέβαλε για την εξαγορά του ομίλου κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών Warner Bros Discovery ανταγωνιζόμενη αυτήν της Paramount Skydance, κρίνοντας πως η συναλλαγή δεν θα ήταν σε αυτή την περίπτωση οικονομικά συμφέρουσα.

Οι επικεφαλής του γίγαντα του streaming ξεκαθάρισαν ότι «αρνούνται» να υποβάλουν προσφορά υψηλότερη αυτής της Paramount Skydance, αφού το διοικητικό συμβούλιο της WBD την έκρινε «ανώτερη».

Αυτό σημαίνει πως το πασίγνωστο χολιγουντιανό στούντιο και διάφορα τηλεοπτικά δίκτυα που του ανήκουν, ανάμεσά τους το CNN, θα περιέλθουν στην κατοχή της Paramount Skydance, αναδιαμορφώνοντας εντυπωσιακά το τοπίο των μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ.

Eξαγορά Warner Bros: Η προσφορά της Paramount

Η Paramount Skydance υπέβαλε νέα προσφορά εντός της προθεσμίας επτά ημερών που της είχε δώσει η WBD, για να πείσει τη διεύθυνση αυτής της τελευταίας να ακυρώσει τη συμφωνία που είχε κλείσει με τη Netflix για την εξαγορά.

Δυνάμει συνεννόησης που είχε γίνει εκ των προτέρων, η Netflix θα είχε κατόπιν με τη σειρά της προθεσμία τεσσάρων ημερών για να αποφασίσει αν θα πλειοδοτούσε.

Η Netflix δέχθηκε να αφήσει τη WBD να εξετάσει ενδεχόμενη τελευταία προσφορά της Paramount Skydance «για να τελειώσει το αστείο», σε ένα «σίριαλ» που διήρκεσε μήνες.

Η Paramount Skydance προσέφερε 31 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 30 προηγουμένως, που σημαίνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη οφειλές της WBD, η αξία της θα ανέλθει σε περίπου 110 δισ. δολάρια.

Η προσφορά προϋποθέτει ασυνήθιστους οικονομικούς ελιγμούς και προσωπική χρηματοδοτική υποστήριξη του Λάρι Έλισον, ιδρυτή του ομίλου Oracle και πατέρα του επικεφαλής της Paramount Skydance, Ντέιβιντ Έλισον.

Η WBD προγραμμάτισε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της στις 20 Μαρτίου για να αποφασιστεί το μέλλον της.

Ο Λάρι Έλισον υποστηρίζει σθεναρά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος επέμενε εξαρχής πως εκείνος θα έλεγε προσωπικά την τελευταία λέξη για την εξαγορά του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού στούντιο με τον πελώριο κατάλογο και των καναλιών του, ιδίως του CNN.