Οι αρχές αναζητούν έναν κάτοχο όπλου που τράπηκε σε φυγή όταν το όπλο του εκπυρσοκρότησε τυχαία μέσα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα, σπέρνοντας τον τρόμο σε ταξιδιώτες που πανικόβλητοι άρχισαν να τρέχουν στον διάδρομο απογείωσης, διακόπτοντας για περίπου δύο ώρες τις πτήσεις χθες Σάββατο - ημέρα με μεγάλη επιβατική κίνηση λόγω της εορταστικής περιόδου της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Τρία άτομα υπέστησαν -μη απειλητικά για τη ζωή τους- τραύματα μετά τον πυροβολισμό που σημειώθηκε στις 13:30 τοπική ώρα στο σημείο ελέγχου ασφαλείας του αεροδρομίου, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA).

Περίπου δύο ώρες αργότερα, αστυνομικοί έδωσαν το ελεύθερο και οι πτήσεις ξεκίνησαν ξανά, ανέφερε η διοίκηση του αεροδρομίου με ανάρτηση στο twitter.

Operations at #ATLAirport are quickly returning to normal. The airport was declared all-clear at 2:57 pm. Passengers are being screened and flights are underway. The investigation into the incident is being conducted by law enforcement officials. — Atlanta Airport (@ATLairport) November 20, 2021

There is not an active shooter. There was an accidental discharge at the Airport. There is no danger to passengers or employees. An investigation is ongoing, more information will be published on this channel. — Atlanta Airport (@ATLairport) November 20, 2021

Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον 42χρονο κάτοχο του όπλου, ο οποίος κατονομάστηκε από την αστυνομία ως Κένι Ουέλς.

Ο άνδρας αναζητείται με κατηγορίες για μεταφορά κρυμμένου όπλου μέσα σε εμπορικό αεροδρόμιο, για κατοχή ενός πυροβόλου όπλου από έναν κατάδικο, για αποφόρτιση ενός πυροβόλου όπλου και ανεύθυνη χρήση όπλου, δήλωσε ο Ρέτζιναλντ Μόρμαν από το αστυνομικό τμήμα της Ατλάντα σε συνέντευξη Τύπου.

Η εκπυρσοκρότηση του όπλου έγινε όταν ένας εργαζόμενος στο χώρο ελέγχου ασφαλείας έψαξε μέσα σε μια τσάντα «λόγω ενός απαγορευμένου αντικειμένου που εντοπίστηκε από τις ακτίνες Χ», ανέφερε η TSA.

«Είπε στον επιβάτη να μην αγγίξει την τσάντα και καθώς ο εργαζόμενος άνοιξε τη θήκη που περιείχε το απαγορευμένο αντικείμενο, ο επιβάτης γράπωσε την τσάντα και άρπαξε ένα πυροβόλο όπλο, το οποίο εκείνη τη στγμή εκπυρσοκρότησε», ανέφερε η TSA.

Ο κάτοχος του όπλου τράπηκε σε φυγή από το αεροδρόμιο, αν και «δεν του επετράπη να φύγει», δήλωσε στο CNN ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου, Άντριου Γκομπέιλ.

«Επειδή βρισκόταν στο χώρο ελέγχου ασφαλείας, έχουμε όλα τα στοιχεία του», είπε ο Γκομπέιλ.

Ο άμεσος φόβος για ένα συμβάν με ένοπλο δράστη πανικόβαλε το πλήθος, το οποίο όρμησε έξω από τον τερματικό σταθμό, τρέχοντας στον αεροδιάδρομο.

An unintentional gun discharge in the Atlanta airport caused mass panic today among passengers who thought there was an active shooter.



In 2014, Georgia lawmakers passed a NRA-supported “guns everywhere” law allowing loaded guns inside airports. #gapol pic.twitter.com/fmUnV4GA3f — Shannon Watts (@shannonrwatts) November 20, 2021

«Όλο και περισσότεροι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν - ακούγονταν ουρλιαχτά», είπε η ταξιδιώτρια Έρικα Ζάιντλερ, η οποία έστειλε φωτογραφίες στο CNN που δείχνουν δεκάδες ανθρώπους να ορμούν στον αεροδιάδρομο, μερικοί να τραβούν βαλίτσες.

Η αστυνομία είπε ότι ένα άτομο ζήτησε πρώτες βοήθειες αφού έπεσε από «το αίθριο του αεροδρομίου, το οποίο δεν βρίσκεται στον ίδιο χώρο του σημείου ελέγχου ασφαλείας, και δύο άλλοι παραπονέθηκαν για δύσπνοια».

Το Χάρτσφιλντ-Τζάκσον ήταν το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στον κόσμο το 2021, σύμφωνα με τον OAG, πάροχο αεροπορικών αναλυτικών στοιχείων.

Το αεροδρόμιο της Ατλάντα αναμενόταν να έχει ιδιαίτερη μεγάλη επιβατική κίνηση κατά την εορταστική περίοδο της Ημέρας των Ευχαριστιών, και ταξιδιώτες σε όγκο προπανδημίας αναμένονταν να περάσουν από σημεία ελέγχου ασφαλείας από την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου έως την Κυριακή 28 Νοεμβρίου, ανέφερε η TSA.

«Οι αξιωματούχοι έδωσαν το ελεύθερο για το Διεθνές Αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα και οι λειτουργίες επανέρχονται στο κανονικό», έγραψε στο Twitter η διοίκηση του αεροδρομίου στις 15:24 με ανάρτηση στο twitter.

Ένας αριθμός ρεκόρ πυροβόλων όπλων κατασχέθηκε σε σημεία ελέγχου των αεροδρομίων των ΗΠΑ μόνο μέσα στους πρώτους εννέα μήνες του 2021, ανέφερε η TSA. Σε εθνικό επίπεδο, αξιωματούχοι της TSA εμπόδισαν 4.495 επιβάτες αεροπορικών εταιρειών να μεταφέρουν πυροβόλα όπλα στις πτήσεις τους, ξεπερνώντας τα 4.432 πυροβόλα όπλα που κατασχέθηκαν το 2019. Μόνο στην Ατλάντα, εντοπίστηκαν 450 πυροβόλα όπλα στα σημεία ελέγχου των αεροδρομίων το 2021.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ/Reuters