Ασπίδες: Πολεμικά πλοία κατέστρεψαν βαλλιστικούς πυράυλους και θαλάσσιο drone των Χούτι

Η ναυτική αποστολή της ΕΕ στη νότια Ερυθρά Θάλασσα με την ονομασία «Ασπίδες» ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι κατέστρεψε τρεις βαλλιστικούς πυραύλους και ένα θαλάσσιο drone των Χούτι.

Η αποστολή της ΕΕ, ανέφερε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι ένα γαλλικό πολεμικό πλοίο κατέστρεψε τους βαλλιστικούς πυραύλους και ένα γερμανικό κατέστρεψε ένα drone, που χρησιμοποιούσαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν, Χούτι και εντοπίστηκε κοντά σε εμπορικά πλοία.

On March 21, an @EUNAVFORASPIDES French ship while providing close protection to merchant shipping in South Red Sea, intercepted and destroyed 3 ballistic missiles posing a direct threat to the FoN.

Σύμφωνα με τις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις η φρεγάτα «Hessen» απέκρουσε επίθεση με θαλάσσιo μη επανδρωμένo αεροσκάφoος – οπλισμένο με εκρηκτικά (USV) των Χούτι στην Ερυθρά Θάλασσα

Το drone των Χούτι καταστράφηκε χρησιμοποιώντας το εποχούμενο ελικόπτερο της φρεγάτας. Στα τέλη Φεβρουαρίου, η φρεγάτα κατέρριψε για πρώτη φορά δύο drones των Χούτι. Αποστολή της είναι να προστατεύει τα εμπορικά πλοία στον πιο σημαντικό θαλάσσιο δρόμο από την Ασία στην Ευρώπη μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

On March 21, a @EUNAVFORASPIDES ship (FGS HESSEN) while providing close protection to a merchant vessel of EU interests in Southern Red Sea, engaged and destroyed a Houthi USV, posing a direct threat to the freedom of navigation.

@deutschemarine#shieldingfreedomofnavigation pic.twitter.com/5ruGLu3rPd — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) March 21, 2024

Την Τετάρτη ελικόπτερο του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού κατέστρεψε ένα μαχητικό drone των Χούτι στη νότια Ερυθρά Θάλασσα για να προστατεύσει τα εμπορικά πλοία, ανακοίνωσε την Τετάρτη η επιχείρηση Ασπίδες.

Γαλλικό πολεμικό αντιτορπιλικό εντόπισε ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) των Χούτι, σύμφωνα με ανακοίνωση του αρχηγείου της επιχείρησης Ασπίδες στη Λάρισα. Το ελικόπτερο του γαλλικού πολεμικού πλοίου, «που περιπολούσε στην περιοχή, καθοδηγήθηκε από το αντιτορπιλικό για να εμπλακεί και να καταστρέψει το drone με το πολυβόλο του», ανέφερε.

On March 20, while conducting close protection under @EUNAVFORASPIDES in Red Sea, the embarked helicopter of a French destroyer shot down a Houthi UAV threatening the commercial navigation.

@hndgspio @MarineNationale @FFEAU_ALINDIEN @EtatMajorFR #shieldingfreedomofnavigation pic.twitter.com/0vyaMLClNS — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) March 20, 2024

