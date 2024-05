Απόπειρα δολοφονίας Φίτσο: Στο δικαστήριο ο 71χρονος δράστης - Αναμένεται να προφυλακιστεί

Στο δικαστήριο οδηγήθηκε ο 71χρονος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, πυροβολώντας τον.

Ο 71χρονος Σλοβάκος λογοτέχνης Γιουράι Τσιντούλα, που την Τετάρτη πυροβόλησε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, το μεσημέρι του Σαββάτου έφτασε στο ποινικό δικαστήριο του Πέζινοκ, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Μπρατισλάβα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μάλιστα, το δικαστήριο αναμένεται να δώσει εντολή για να προφυλακιστεί.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται πως υποστήριξε, αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ρόμπερτ Φίτσο γιατί διαφωνεί με την πολιτική της κυβέρνησής του. «Διαφωνώ με την πολιτική της κυβέρνησης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκκαθαρίζονται», φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λίγες ώρες πριν, ο Ρόμπερτ Φίτσο υποβλήθηκε σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση. Στη σύντομη ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση της Σλοβακίας δήλωσε την Παρασκευή πως βρίσκεται στην εντατική και προσέθεσε ότι περαιτέρω πληροφορίες για την υγεία του θα δημοσιοποιηθούν «όταν το επιτρέψει η κατάσταση».

