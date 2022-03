Απόκοσμες εικόνες στην Ισπανία: H αφρικανική σκόνη σκέπασε τη χώρα - «Ήταν σαν να έβρεχε λάσπη»

Το γύρο του Διαδικτύου κάνουν οι εικόνες που έρχονται από την Ισπανία, όπου τεράστιες ποσότητες αφρικανικής σκόνης κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ υπήρξαν αναφορές πως κάτοικοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα.

Πολλοί Ισπανοί ξύπνησαν και βρήκαν ένα στρώμα κόκκινης - πορτοκαλί σκόνης να καλύπτει τις βεράντες, τους δρόμους και τα αυτοκίνητά τους. Η ορατότητα στη Μαδρίτη και σε πόλεις μειώθηκε στα 2,5 μίλια (τέσσερα χιλιόμετρα), ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία.

«Ήταν σαν να έβρεχε λάσπη» περιέγραψε ο Álvaro López, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Μάλαγα. «Ήμουν στο αυτοκίνητο σήμερα το πρωί και ένιωθα ότι έπεφτε λάσπη», συμπλήρωσε.

Οι τοπικές Αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να φορούν μάσκες στην περίπτωση που χρειαστεί να μετακινηθούν και να περιορίσουν όσο είναι δυνατό τις μετακινήσεις τους και την υπαίθρια άσκηση.

IN A HAZE: The skies above parts of Spain turned orange as a storm brought dust from the Sahara to the country. https://t.co/Ljno52LiB3 pic.twitter.com/JQVDdyHhce