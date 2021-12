Απόκοσμες εικόνες στην Ανταρκτική: Ο «Παγετώνας της Αποκάλυψης» λιώνει πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύαμε

Τον κώδωνα του κινδύνου για πλήρη κατάρρευση ενός από τους μεγαλύτερους παγετώνες της Ανταρκτικής κρούουν επιστήμονες, προειδοποιώντας μάλιστα πως ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα.

Τα αποκαρδιωτικά αυτά στοιχεία παρουσιάστηκαν την περασμένη Δευτέρα κατά την ενημέρωση Τύπου στην ετήσια συνάντηση του American Geophysical Union (AGU).

Πρόκειται για τον παγετώνα Thwaites στη δυτική Ανταρκτική, ο οποίος, όπως αναφέρει το Livescience, είναι ο πιο πλατύς στον πλανήτη, με πλάτος 120 χιλιόμετρα, ενώ εκτείνεται σε βάθος 800 - 1.200 μέτρων στη γραμμή όπου μετατρέπεται από μια μάζα πάγου που βρίσκεται στη Γη σε ένα πλωτό παγετώνα στη Θάλασσα του Αμούντσεν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Thwaites είναι γνωστός ως «Παγετώνας της Αποκάλυψης» (Doomsday Glacier), καθώς οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η κατάρρευσή του μπορεί να προκαλέσει μία σειρά από κατάρρευσης παγετώνων στην Ανταρκτική. Αυτή η «Αποκάλυψη», όπως προκύπτει από τα στοιχεία ερευνών που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, ίσως έρθει τελικά νωρίτερα απ' ότι αναμενόταν.

And now . . .

Thwaites Glacier is opening up giant fissures and will collapse in 3-5 years or less.

It's about the size of Britain and makes Larsen B look like a tooth pick at 100X larger.

The "Doomsday Glacier"

Sea level increase of half a metre + many more effects.

Hello ALP pic.twitter.com/s95fUotN3v