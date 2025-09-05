ΔΙΕΘΝΗ
«Δεν αμυνόμαστε πια»: Ο Τραμπ μετονομάζει το Πεντάγωνο σε «Υπουργείο Πολέμου»

Ο Τραμπ μετονομάζει το Πεντάγωνο σε «Υπουργείο Πολέμου», στέλνοντας μήνυμα ισχύος σε εχθρούς - Tι προβλέπει η νέα εκτελεστική εντολή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ. αρχείου Getty
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε εκτελεστική εντολή με την οποία δίνει εντολή στο Υπουργείο Άμυνας να χρησιμοποιεί ως δευτερεύοντα τίτλο την ονομασία «Υπουργείο Πολέμου». Η απόφαση αυτή αναμένεται να προκαλέσει σοβαρές πολιτικές και διπλωματικές αντιδράσεις.

Η αλλαγή αυτή φέρνει πίσω ένα ιστορικό όνομα: το υπουργείο Πολέμου, όπως λεγόταν πριν το 1947, όταν μετονομάστηκε σε Υπουργείο Άμυνας για να αντικατοπτρίζει αμυντικό προσανατολισμό μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με το κείμενο της εντολής, που διέρρευσε στο BBC, ο Τραμπ πιστεύει ότι το όνομα «Υπουργείο Άμυνας» δίνει την εντύπωση αδυναμίας, ενώ το «Υπουργείο Πολέμου» στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα αποφασιστικότητας και ισχύος.

Ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χεγκσέθ, θα αποκαλείται πλέον «Υπουργός Πολέμου», ενώ του ανατίθεται να προτείνει νομοθετικές και εκτελεστικές κινήσεις για την μόνιμη μετονομασία του οργανισμού – κάτι που απαιτεί έγκριση από το Κογκρέσο. "Το νέο όνομα θα ενισχύσει την εικόνα της Αμερικής ως παγκόσμιας δύναμης και θα στείλει μήνυμα ετοιμότητας προς κάθε αντίπαλο", αναφέρει η εντολή.

Η απόφαση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά την παρουσίαση νέων υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων από την Κίνα, γεγονός που πολλοί αναλυτές ερμηνεύουν ως άμεση απάντηση στην κλιμάκωση της στρατιωτικής ρητορικής.

Αν και δεν υπάρχουν επίσημες εκτιμήσεις από τον Λευκό Οίκο, αμερικανικά ΜΜΕ προβλέπουν ότι μια τέτοια αλλαγή θα κοστίσει άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, καθώς θα απαιτηθεί αντικατάσταση λογοτύπων, στολών, email, γραφειοκρατικών εγγράφων και πολλά ακόμη.

Ο Τραμπ πάντως εμφανίζεται σίγουρος ότι το Κογκρέσο θα εγκρίνει την αλλαγή, αν και θεωρεί ότι ίσως δεν είναι καν απαραίτητο να περάσει από ψηφοφορία.

«Δεν αμυνόμαστε πια. Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Έχουμε ιστορία νίκης όταν το λέγαμε Υπουργείο Πολέμου», δήλωσε ο Τραμπ.

Παράλληλα, μαζί με τον Χεγκσέθ, προσπαθούν να επαναφέρουν στο Υπουργείο την κουλτούρα του «πολεμιστή» και να περιορίσουν –όπως υποστηρίζουν– την επιρροή «woke» ιδεολογιών, όπως η ποικιλομορφία και η συμπερίληψη.

Το Υπουργείο Πολέμου ιδρύθηκε το 1789 από τον Τζορτζ Ουάσινγκτον. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1947, μετονομάστηκε σε Υπουργείο Άμυνας. Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το παλιό όνομα συνδέεται με ιστορικές στρατιωτικές επιτυχίες των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από BBC

