Αν και πολλοί γνωρίζουν τον Τζον Μπον Τζόβι μόνο ως τραγουδιστή, ο διάσημος ροκ σταρ είναι επίσης ιδιοκτήτης εστιατορίων και ιδιαιτέρως φιλάνθρωπος.

Συγκεκριμένα είναι ιδιοκτήτης δύο εστιατορίων JBJ Soul Kitchen στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου προσφέρει φαγητό σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη και τους δίνει επίσης ευκαιρία να ανταποδώσουν.

Το μότο των εστιατορίων είναι «κοινοτικό φαγητό με αξιοπρέπεια» και τα γεύματα περιλαμβάνουν τρία πιάτα με προτεινόμενη δωρεά 20 δολαρίων, που καλύπτει το κόστος του συγκεκριμένου γεύματος και των ποτών, βοηθώντας επίσης την κάλυψη του κόστους γευμάτων για τους εθελοντές των JBJ που έχουν ανάγκη.

Εάν κάποιος δεν έχει αυτό το ποσό, μπορεί να πλύνει πιάτα ή να παρέχει κάποια άλλη υπηρεσία για να πληρώσει το γεύμα του.

Στόχος του εστιατορίου, που σερβίρει τοπική αμερικανική κουζίνα, είναι να παρέχει ζεστά και θρεπτικά γεύματα σε άτομα που τα χρειάζονται περισσότερο.

Το ορεκτικό περιλαμβάνει σαλάτα ή σούπα και το κυρίως γεύμα ψάρι, κρέας ή ένα πιάτο για χορτοφάγους. Το γεύμα ολοκληρώνεται με ένα φρέσκο επιδόρπιο, ενώ διατίθενται επίσης επιλογές για vegan.

Να σημειωθεί πως πολλά πιάτα φτιάχνονται με φρέσκα, βιολογικά υλικά είτε από τον μπροστινό κήπο είτε από την φάρμα του JBJ Soul Kitchen.

Στα εστιατόρια είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, ενώ μερικές φορές κάποιες εταιρείες που φιλοξενούν εκεί πάρτι, ζητούν από τους υπαλλήλους τους να βοηθήσουν εθελοντικά.

Το προσωπικό αποτελείται εξ ολοκλήρου από εθελοντές και τα φιλοδωρήματα πηγαίνουν απευθείας στο Jon Bon Jovi Soul Foundation που ίδρυσε ο τραγουδιστής το 2011.

Μέχρι σήμερα, έχουν σερβιριστεί 81.700 γεύματα- το 51% κέρδισε γεύματα εθελοντικά και το 49% πλήρωσε με δωρεές.

Ο τραγουδιστής περνάει αρκετό χρόνο στα εστιατόρια και μπαίνει συχνά μέσα στην κουζίνα να πλύνει πιάτα και να σερβίρει το φαγητό στους επισκέπτες του.

Τα εστιατόρια είναι μία μόνο από τις φιλανθρωπικές δράσεις του Τζον Μπον Τζόβι, ιδρυτικού μέλους του προγράμματος Habitat for Humanity Ambassador, οργανισμός με τον οποίο ασχολείται εδώ και 13 χρόνια.

Το 2005 χρηματοδότησε επίσης την ανέγερση έξι κατοικιών στη Φιλαδέλφεια, βοηθώντας πρακτικά και στην κατασκευή τους με μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας του Philadelphia Soul Arena. Για την ιστορία, εκεί γυρίστηκε το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Who Says You Can't Go Home».

Επιπλέον, δώρισε ένα εκατομμύριο δολάρια το 2006 για την κατασκευή 28 κατοικιών στη Λουιζιάνα για ανθρώπους που έμειναν άστεγοι μετά τον τυφώνα Κατρίνα και τον Ιούλιο του 2007 δεσμεύτηκε να χτίσει 15 σπίτια στη Βόρεια Φιλαδέλφεια.