Απαγόρευση TikTok: Η επικοινωνία Τραμπ - Σι Ζινπίνγκ και το «παραθυράκι» των 90 ημερών

Αμφίρροπο παραμένει το μέλλον του TikTok στις ΗΠΑ, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει την εφαρμογή αν η αμερικανική εκδοχή της δεν πωληθεί μέχρι τις 19 Ιανουαρίου, ενώ ο επερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα προσπαθήσει να κρατήσει το TikTok ενεργό στην αμερικανική αγορά.

Σήμερα, Παρασκευή 17 Ιανουαρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο υπηρετούν τρεις διορισμένοι από τον Ντόναλντ Τραμπ δικαστές και συνολικά έξι που ανήκουν στον συντηρητικό πολιτικό χώρο, επικύρωσε τον νόμο που απαγορεύει την κυκλοφορία του TikTok στις ΗΠΑ.

Οι εννέα δικαστές του Δικαστηρίου έκριναν ότι η νομοθεσία δεν παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ, η οποία εγγυάται την ελευθερία του λόγου, που ήταν και η υπερασπιστική γραμμή της ByteDance, της μητρικής εταιρείας του TikTok, στην προσφυγή της κατά του νόμου.

Ο νόμος ψηφίστηκε τον περασμένο Απρίλιο με ευρεία δικομματική πλειοψηφία στο Κογκρέσο και υπεγράφη από τον απερχόμενο Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Σύμφωνα με τη σημερινή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η ByteDance έχει μέχρι τις 19 Ιανουαρίου για να βρει έναν εγκεκριμένο αγοραστή για την αμερικανική έκδοση της εφαρμογής μέσα σε λιγότερο από 72 ώρες. Διαφορετικά, η εξαιρετικά δημοφιλής πλατφόρμα θα σταματήσει να είναι διαθέσιμη στην αμερικανική αγορά.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, καθώς περίπου 170 εκατομμύρια Αμερικανοί χρησιμοποιούν το TikTok και ορισμένοι από τους οποίους βιοπορίζονται μέσω της εφαρμογής.

Η κατηγορία της αμερικανικής πλευράς κατά του TikTok και της μητρικής ByteDance είναι ότι επιτρέπουν στο Πεκίνο να συγκεντρώνει τα δεδομένα των χρηστών της εφαρμογής και να τους κατασκοπεύει, κάτι που διαψεύδει κατηγορηματικά η Κίνα.

Αντιδρώντας στην ανακοίνωση της απόφασης του Δικαστηρίου, το υπουργείο Δικαιοσύνης της απερχόμενης κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε την απόφαση, σημειώνοντας ωστόσο ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας θα γίνει σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.

«Αυτή η νομοθεσία έχει στόχο τη διακοπή των δεσμών του TikTok με την κινέζικη κυβέρνηση, κατά τρόπο συνάδοντα προς το Σύνταγμα. Η επόμενη φάση επίτευξης αυτού του στόχου - η εφαρμογή και η διασφάλιση της τήρησης του νόμου μετά την έναρξη ισχύος του στις 19 Ιανουαρίου - είναι μια διαδικασία που θα γίνει σταδιακά με την πάροδο του χρόνου», τόνισε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

«Το TikTok πρέπει να παραμείνει διαθέσιμο στους Αμερικανούς, αλλά απλά υπό αμερικανική ιδιοκτησία ή άλλη ιδιοκτησία που απαντά στις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια που εντόπισε το Κογκρέσο κατά την κατάρτιση αυτού του νόμου», τόνισε η απερχόμενη αμερικανική προεδρία. «Δεδομένης της χρονικής στιγμής, αυτή η κυβέρνηση (σ.σ. του απερχόμενου προέδρου Μπάιντεν) αναγνωρίζει ότι ενέργειες για την εφαρμογή του νόμου πρέπει απλώς να βαρύνουν την επόμενη κυβέρνηση, η οποία θα αναλάβει καθήκοντα τη Δευτέρα», πρόσθεσε ο Λευκός Οίκος.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα χρειαστεί χρόνο για να αποφασίσει ως πρόεδρος για τις κινήσεις του στο θέμα. «Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ήταν αναμενόμενη και όλοι πρέπει να την τηρήσουν. Η απόφασή μου για το TikTok θα ληφθεί στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, αλλά χρειάζομαι χρόνο να εξετάσω την κατάσταση», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social.

«Τελικά, εξαρτάται από εμένα, οπότε θα δείτε τι θα κάνω», είπε λίγο νωρίτερα σε συνέντευξή του στο CNN, αναφερόμενος στο θέμα, χωρίς όμως να διευκρινίζει ποια βήματα θα ακολουθήσει.

Χθες, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η νέα κυβέρνηση θα κρατήσει «ζωντανό» το TikTok στη χώρα, εφόσον υπάρξει μια βιώσιμη συμφωνία.

Ο Μάικ Γουόλτς, Ρεπουμπλικανός από τη Φλόριντα και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του 45ου και σύντομα 47ου προέδρου, δήλωσε ότι ο Τραμπ θα παρέμβει αν το Ανώτατο Δικαστήριο επικυρώσει νόμο που απαγορεύει την πλατφόρμα στις ΗΠΑ αν δεν πωληθεί μέχρι τις 19 Ιανουαρίου, όπως όντως συνέβη.

«Θα θέσουμε σε εφαρμογή μέτρα για να μην σκοτεινιάσει το TikTok» είπε ο Γουόλτς την Πέμπτη. 16 Ιανουαρίου. Σημείωσε, επίσης, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί, μέσω εκτελεστικού διατάγματος, να δώσει παράταση 90 ημερών στην ByteDance, εάν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς την κατεύθυνση της πώλησης.

Incoming national security adviser, Michael Waltz on TikTok: “I don't want to get ahead of our executive orders but we're going to create the space to — to put that deal in place.” pic.twitter.com/iB4hzhdx2r