Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Λος Άντζελες, Εθνοφρουρά στο Τέξας και συγκρούσεις σε πολλές πολιτείες

Μετά από πέντε ημέρες διαδηλώσεων κατά των μαζικών επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE), οι αρχές του Λος Άντζελες επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης, ενώ ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ ανακοίνωσε την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς ενόψει διαδηλώσεων. Η οργή ξεχειλίζει σε τουλάχιστον δέκα πόλεις των ΗΠΑ, ενώ ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι «φουντώνει τις φλόγες» και απειλεί τη δημοκρατία.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, ανακοίνωσε περιορισμένη απαγόρευση κυκλοφορίας για μια έκταση ενός τετραγωνικού μιλίου στο κέντρο της πόλης, από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί. Εξαιρούνται μόνο οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι σε επείγουσες υπηρεσίες και τα διαπιστευμένα ΜΜΕ. Παρά την απαγόρευση, πολλοί πολίτες παρέμειναν στην περιοχή — είτε εν αγνοία τους είτε σε ένδειξη ανυπακοής.

One of the most ethnically diverse cities in America, Los Angeles, and everyone is marching together in a peaceful protest against the fascist authoritarian Trump regime and his Nazi ICE Gestapo. Viva democracy! Viva Los Angeles! 🙌🙏💪👏👊🇺🇸👇 pic.twitter.com/Nq26KrExvj

Η αστυνομία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών για να διαλύσει τα πλήθη, ενώ προειδοποίησε ακόμη και δημοσιογράφους ότι θα συλληφθούν αν δεν απομακρυνθούν. «Μπορούμε να σας συλλάβουμε, όποιοι κι αν είστε», δήλωσε αστυνομικός σε ρεπόρτερ του BBC.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα, ο Νιούσομ χαρακτήρισε «άνευ προηγουμένου» την ανάπτυξη χιλιάδων στρατιωτών στους δρόμους του Λος Άντζελες από τον Ντόναλντ Τραμπ. «Αυτή η κατάχρηση εξουσίας απειλεί τον πυρήνα της δημοκρατίας μας», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιώτες είναι εκπαιδευμένοι για πόλεμο, όχι για την επιβολή τάξης σε πόλεις.

Ο Νιούσομ προειδοποίησε ότι όσα συμβαίνουν στην Καλιφόρνια μπορεί να επεκταθούν σε άλλες πολιτείες: «Αυτό δεν είναι μόνο για εμάς — είναι για όλους. Η Καλιφόρνια είναι απλώς η αρχή».

California will keep fighting on behalf of all our people including in the courts.



If some of us can be snatched off the streets without a warrant, based only on suspicion or skin color, then none of us are safe.



