Αντιδράσεις κατά Vogue και Guess για ΑΙ μοντέλο στο τεύχος Αυγούστου - «Τι στο καλό;»

Αντιδράσεις προκάλεσαν οι εικόνες με μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης στο νέο τεύχος της Vogue.

Πρόκειται για το τεύχος Αυγούστου όπου το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης «ποζάρει» και όσοι το είδαν, φαίνεται πως δεν είναι ευχαριστημένοι.

Μια σειρά από εικόνες σε μια διαφήμιση για την Guess που απεικονίζει μια ξανθιά γυναίκα με ένα ριγέ φόρεμα και ένα φλοράλ φόρεμα έχει μια υποσημείωση με μικροσκοπικά ψιλά γράμματα: «Παραγωγή από Seraphine Vallora με τεχνητή νοημοσύνη».

Δεν είναι σαφές πόσο μεγάλο μέρος της εικόνας δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη αλλά «είναι προφανές ότι η γυναίκα που απεικονίζεται είναι, τουλάχιστον, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Οι τούφες στα μαλλιά της για παράδειγμα, το δέρμα της είναι τόσο λείο που είναι παράξενο και τα δόντια της όλα είναι εκτυφλωτικά λευκά».

Παρόλο που η διαφήμιση δεν είχε δημιουργηθεί εσωτερικά στη Vogue, το περιοδικό εξακολουθεί να δέχεται επικρίσεις καθώς όπως επισημαίνουν ξένα δημοσιεύματα «κάποιος έπρεπε να εγκρίνει την εμφάνισή της σε αυτές τις σελίδες».

Ένας σχολίασε: «Τι στο καλό; Αυτό είναι πόλεμος στην τέχνη, τη μόδα και τον πολιτισμό». Ένας άλλος έγραψε: «Είναι τρελό γιατί δεν μας λείπουν άτομα που αναζητούν δουλειές ως μοντέλο ή κάτι τέτοιο» ενώ αρκετοί χρήστες social ζητούν μποϊκοτάζ τόσο κατά της Vogue όσο και κατά της Guess.

Μάλιστα, μερικοί χρήστες των social γράφουν πως ακυρωνούν τις συνδρομές τους στο περιοδικό.

«Έπρεπε να τερματίσω τη συνδρομή μου στο περιοδικό Vogue εδώ και χρόνια επειδή το τελευταίο περιοδικό χρησιμοποίησε μοντέλα με τεχνητή νοημοσύνη. Στη Vogue; Μοντέλα με τεχνητή νοημοσύνη στη Vogue;» ανέφερε κάποιος άλλος.

Had to end the Vogue magazine subscription I’ve had for years because the latest magazine used AI models ??? In Vogue? AI models in Vogue? pic.twitter.com/vVZMiPEHkX

Cautionary tale.



True story: my Gen Z daughter is all about analog. She subscribes to @voguemagazine and gets the physical copy in the mail.



New issue shows up. She’s flipping through, stops, and says, “Some of these models are AI.” I say maybe it’s bad Photoshop. She’s like,… pic.twitter.com/o19zaMsAe7