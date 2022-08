Αντιδράσεις για τις διακοπές της συζύγου του Πεσκόφ στην Ελλάδα- Σπάει πιάτα σε ταβέρνα

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο με την σύζυγο του Ρώσου εκπροσώπου τύπου, Ντμίτρι Πεσκόφ, να σπάει πιάτα σε γλέντι στην Ελλάδα.

Η 47χρονη Τατιάνα Νάβκα ανάρτησε instastory από τις διακοπές της στην Ελλάδα, χωρίς να αναφέρει ωστόσο που βρίσκεται.

Σε άλλη ανάρτησή της ποζάρει ως άλλη «Αθηνά, Άρτεμις; ή Αφροδίτη;» και καλεί τους ακολούθους της να αποφασίσουν [ποια θεά είναι».

Ωστόσο, η εμφάνιση του βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις με πολλούς να αναρωτιούνται αν είναι ο Πεσκόφ αυτός που τραβάει το βίντεο.

Άλλοι αναφέρονται στις κυρώσεις, που έχει επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην σύζυγο του Πεσκόφ και αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να έχει ταξιδέψει στην Ελλάδα αφού το όνομά της περιλαμβάνεται στη λίστα.

Αρκετοί είναι εκείνοι που την επέκριναν λέγοντας πως την ίδια ώρα που εκείνη διασκεδάζει, ο άνδρας της πυρπολεί την Ουκρανία.

Η ίδια πάντως ανάρτησε το βίντεό της γράφοντας «Το σπάσιμο των πιάτων είναι μέρος της νυχτερινής ζωής στην Ελλάδα. Για μένα αυτό είναι μια ατραξιόν. Εσείς τι νομίζετε;»

Η 47χρονη πρώην ολυμπιονίκης στο καλλιτεχνικό πατινάζ που γεννήθηκε στη Ουκρανία, ταξίδεψε πρώτα στην Τουρκία μετά την Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες.

The wife of Dmitri Peskov, Putin’s spokesperson and warmonger, is in Greece right now, enjoying her European summer vacation.



This isn’t right.



Via @KremlinTrolls pic.twitter.com/gG4Ff4eBga