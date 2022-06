Αντιδράσεις από ανάρτηση των πεζοναυτών με σφαίρες στα χρώματα του ουράνιου τόξου για τον Μήνα Υπερηφάνειας

Με τον Ιούνιο παραδοσιακά να είναι ο Μήνας Υπερηφάνειας για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, οι Αμερικανοί πεζοναύτες, έσπευσαν να δηλώσουν - ανεπιτυχώς ωστόσο- τη στήριξή τους αναρτώντας μία φωτογραφία με ένα κράνος και σφαίρες στα χρώματα του ουράνιου τόξου.

Σε ανάρτησή τους στον επίσημο λογαριασμό τους, οι Αμερικανοί πεζοναύτες έγραψαν «Για τον Ιούνιο, (μήνας Υπερηφάνειας) οι USMC αναγνωρίζουν και τιμούν την συμβολή των ΛΟΑΤΚΙ+ μελών τους.

»Παραμένουμε ταγμένοι στην υιοθέτηση ενός περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις και στην υπεράσπιση των αξιών συμπεριφοράς όλων με ισότητα, αξιοπρέπεια και σεβασμό».

Αν και η σκέψη ήταν σωστή, η απεικόνισε ενός στρατιωτικού κράνους με σφαίρες στα χρώματα του ουράνιου τόξου προκάλεσε κακή εντύπωση, με πολλούς χρήστες να αντιδρούν στα social media.

Ειρωνικά, ωστόσο η φωτογραφία είναι εμπνευσμένη από την αντιπολεμική ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ «Full Metal Jacket».

Ελάχιστοι χρήστες όμως το αντιλήφθηκαν αυτό και μαζί με την σκληρή ιστορία που συνοδεύει το σώμα των πεζοναυτών, δεν άργησε να υπάρξει συζήτηση για το τι σημαίνει ο μήνας γιορτής για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

«Οι άνθρωποι της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας δεν θέλουν να χρησιμοποιούνται ως αναλώσιμα εργαλεία σε ιδρύματα, τα οποία (η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα) θέλει να εξαφανιστούν», έγραψε ένας χρήστης, λέγοντας ότι η ανάρτηση είχε την «ίδια ενέργεια» με μια πρόσφατη διαφήμιση στρατολόγησης αστυνομικών που έκανε χρήση της σημαίας Pride.

Πολλοί χαρακτήρισαν δε, την ανάρτηση αηδιαστική, ειδικά μετά τα τελευταία συμβάντα με τους μαζικούς πυροβολισμούς στις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ωστόσο, ότι τα άτομα που ανήκαν ανοιχτά στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα απαγορευόταν να είναι μέλη του στρατού μέχρι το 2011.

Throughout June, the USMC takes #Pride in recognizing and honoring the contributions of our LGBTQ service members. We remain committed to fostering an environment free from discrimination, and defend the values of treating all equally, with dignity and respect.#PrideMonth #USMC pic.twitter.com/MOyvFmyJiB