Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ανθρώπινα μέλη βρέθηκαν στον τροχό ενός από τα αεροσκάφη της C-17 που πέταξαν από την Καμπούλ εν μέσω του χάους που προκάλεσε η κατάληψη της πόλης από τους Ταλιμπάν ερευνά η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία.

Σε ανακοίνωσή της, η Πολεμική Αεροπορία αναφέρει ότι το αεροπλάνο, το οποίο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Καμπούλ τη Δευτέρα, το περικύκλωσαν εκατοντάδες Αφγανοί πολίτες.

«Ενώπιον μίας ταχέως επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας γύρω από το αεροπλάνο, το πλήρωμα του C-17 αποφάσισε το αεροσκάφος ν' αναχωρήσει το συντομότερο δυνατόν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Scenes of panic and chaos played out at the airport in Kabul as crowds of people desperate to escape Afghanistan rushed onto the tarmac.



Some clung to the sides of planes, even as one taxied down the runway, in a bid to flee the Taliban.