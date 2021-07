Η νέα βερσιόν του Sex & The City έχει ήδη ξεκινήσει γυρίσματα και just like that- όπως είναι και ο τίτλος της, η τηλεοπτική Κάρι συνεχίζει με νέες νέες φωτογραφίες.

Χθες το HBO Max κυκλοφόρησε την πρώτη επίσημη φωτογραφία του «And Just Like That», της νέας εκδοχής της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Sex & the City.

Η φωτογραφία έδειχνε τις πρωταγωνίστριες Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίνα Ντέιβις ως Κάρι Μπράντσο, Μιράντα Χομπς και Σάρλοτ Γιορκ να περπατούν στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Μία νέα φωτογραφία από το σκηνικό ανέβασε σήμερα η τηλεοπτική Κάρι, γράφοντας «Καλό Σάββατο». Η φωτογραφία δείχνει την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ (πάντα χαμογελαστή) και ντυμένη υπέροχα να περπατά με την κατά τ' άλλα προβληματισμένη συμπρωταγωνίστριά της, Σίνθια Νοξ.

Μπορεί η φωτογραφία να μην διαφέρει πολύ από την χθεσινή, ωστόσο σίγουρα προμηνύει ότι κάπως έτσι, με ματιές από τα γυρίσματα, πλησιάζει η ώρα για τις νέες περιπέτειες της τριάδας (πλέον) των κοριτσιών από τη Νέα Υόρκη.

Η νέα σειρά αφηγείται το ταξίδι των τριών γυναικών από τα 90s και την ηλικία των 30 μέχρι σήμερα, στα 50 τους.