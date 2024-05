Αναταράξεις με έναν νεκρό σε πτήση της Singapore: Όσοι δεν φορούσαν ζώνη εκτοξεύτηκαν στην οροφή - Εικόνες από το αεροσκάφος

Εικόνες που δημοσιεύθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα αποκαλύπτουν τον τρόμο από τις αναταράξεις που έζησαν οι 230 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος της Singapore Airlines, το οποίο πέφτοντας σε κενό αέρος, πάνω από τον κόλπο του Μαρταμπάν στη Μιανμάρ, έκανε επί τρία λεπτά μία ελεύθερη πτώση 6.000 ποδιών, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και πάνω από 30 να τραυματιστούν.

Ένας 73χρονος Βρετανός έχασε τη ζωή του στην πτήση της Singapore Airlines από το Λονδίνο, η οποία υπέστη σοβαρές αναταράξεις και κατά την οποία τουλάχιστον 30 ακόμα επιβαίνοντες τραυματίστηκαν.

Το Boeing 777-300ER με προορισμό τη Σιγκαπούρη εκτράπηκε προς την Μπανγκόκ, πραγματοποιώντας αναγκαστική προσγείωση στις 15:45 τοπική ώρα, 08:45 ώρα Ελλάδας.

Τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης δείχνουν ότι η πτήση SQ 321 έπεσε στα 6.000 πόδια (1.800 μέτρα) μέσα σε λίγα λεπτά από το ύψος πτήσης της μετά τη διέλευση από τον κόλπο της Βεγγάλης. Η πτήση μετέφερε 211 επιβάτες και 18 μέλη πληρώματος, ανακοίνωσε η Singapore Airlines, η οποία εξέφρασε τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του νεκρού, το όνομα του οποίου δεν έχει ακόμη κατονομαστεί.

Ο 28χρονος επιβάτης Dzafran Azmir μιλώντας στο πρακτορείο Reuters δήλωσε: «Ξαφνικά το αεροσκάφος άρχισε να γέρνει προς τα πάνω και υπήρχε τρέμουλο, οπότε άρχισα να προετοιμάζομαι για το τι θα συνέβαινε, και πολύ ξαφνικά υπήρξε μια πολύ δραματική πτώση, οπότε όλοι όσοι κάθονταν και δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας εκτοξεύτηκαν αμέσως στην οροφή».

Aftermath of Singapore Airlines flight 321 from London to Singapore which had to divert to Bangkok due to severe turbulence. One death passenger and several injured. Blood everywhere, destroyed cabin. #singaporeairlines #sq321 pic.twitter.com/C2FgrVt9yv