Ένας νεκρός από αναταράξεις σε πτήση Λονδίνο-Σιγκαπούρη: Το Boeing έκανε «βουτιά θανάτου» 6000 πόδια από κενό αέρος

Πτήση τρόμου από Αγγλία προς Σιγκαπούρη έληξε αναγκαστικά για ένα αεροσκάφος Boeing στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, με απολογισμό έναν νεκρό και 20 τραυματίες λόγω αναταράξεων.

Η πτήση SQ321 της Singapore Airlines, που επλήγη από αναταράξεις είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Χίθροου με προορισμό τη Σιγκαπούρη, μετέφερε συνολικά 211 επιβάτες και 18 μέλη πληρώματος.

Σε ένα σημείο του ταξιδιού, το αεροσκάφος Boeing 777 της Singapore Airlines έπεσε σε ένα τρομακτικό κενό αέρος πάνω από τον κόλπο της Μιανμάρ, που το ώθησε να πέσει περίπου 6.000 πόδια. Αποτέλεσμα αυτής της τρομακτικής ελεύθερης πτώσης ήταν να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν άλλοι 30.

Singapore Airlines flight SQ321 dropped about 6000 feet due to an air pocket. 1 DEAD, 30 INJURED ON #BOEING FLIGHT TO #Singapore Airlines Boeing 777 hit extreme turbulence that forced it to make an emergency landing at #Suvarnabhumi #Airport, #Bangkok. #london#singaporeairlines pic.twitter.com/7oi3Cxvx99 — The Subtitle guy(MP) (@thesubtitleguy) May 21, 2024

Άμεσα ο πιλότος άλλαξε πορεία, και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της κοντινής Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη.

🚨🚨🚨Singapore Airlines Boeing 777 flight SQ321 from London to Singapore dropped about 6000 feet due to an air pocket & severe turbulence. 1 Passenger has died and over 30 injured #SingaporeAirlines #Boeing pic.twitter.com/zwSFfnERaX — Rosy (@rose_k01) May 21, 2024

«Η Singapore Airlines εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση. Η Singapore Airlines δήλωσε ότι «συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές στην Ταϊλάνδη για να παράσχει την απαραίτητη ιατρική βοήθεια» και έστειλε μια ομάδα στην Μπανγκόκ για να παράσχει πρόσθετη βοήθεια. «Προτεραιότητά μας είναι να παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια σε όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα στο αεροσκάφος».

Singapore Airlines flight #SQ321, operating from London (Heathrow) to Singapore on 20 May 2024, encountered severe turbulence en-route. The aircraft diverted to Bangkok and landed at 1545hrs local time on 21 May 2024.



We can confirm that there are injuries and one fatality on… — Singapore Airlines (@SingaporeAir) May 21, 2024

Περισσότερα από 10 ασθενοφόρα αναπτύχθηκαν στο αεροδρόμιο Suvarnabhumi της Μπανγκόκ και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Samitivej Srinakarin.

Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Thai PBS ανέφερε αρχικά ότι τραυματίστηκαν 30 άνθρωποι, αλλά αργότερα ανέφερε ότι υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν.

Τα δεδομένα παρακολούθησης που καταγράφηκαν από το FlightRadar24 έδειξαν ότι η πτήση της Singapore Airlines πετούσε σε ύψος 37.000 ποδιών. Λίγο μετά τις 8 π.μ. GMT, το Boeing 777 έπεσε ξαφνικά στα 31.000 πόδια σε διάστημα περίπου τριών λεπτών, σύμφωνα με τα δεδομένα.

Few More Visuals from the incident, where one fatality and several injuries confirmed, following severe turbulence on board Singapore Airlines Boeing 777-312(ER) aircraft (9V-SWM), that operated SQ321 from LHR to SIN, ending up diverted to Bangkok (BKK).#safety #aviation https://t.co/pyjl4QrrA1 pic.twitter.com/BwCAOAjZeo — FL360aero (@fl360aero) May 21, 2024

Ο υπουργός Μεταφορών της Σιγκαπούρης, Chee Hong Tat, δήλωσε: «Είμαι βαθιά λυπημένος που πληροφορήθηκα για το περιστατικό στην πτήση SQ321 της Singapore Airlines από το Λονδίνο Χίθροου προς τη Σιγκαπούρη. Το αεροπλάνο αντιμετώπισε έντονες αναταράξεις κατά τη διαδρομή και έπρεπε να εκτραπεί προς την Μπανγκόκ. Η Singapore Airlines επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν τραυματίες και ένας θάνατος στο αεροσκάφος. Το Υπουργείο Μεταφορών, η Σιγκαπούρη, το Υπουργείο Εξωτερικών της Σιγκαπούρης, η αρχή πολιτικής αεροπορίας της Σιγκαπούρης και οι αξιωματούχοι του αεροδρομίου Changi καθώς και το προσωπικό της SIA παρέχουν υποστήριξη στους πληγέντες επιβάτες και τις οικογένειές τους. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος».

Τρομακτικές στιγμές από τις αναταράξεις αποκαλύπτει επιβάτης

Ένας επιβάτης της πτήσης της Singapore Airlines που χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στην Μπανγκόκ αφηγήθηκε την τρομακτική κατάβαση.

Ο Dzafran Azmir, 28 ετών, είπε στο Reuters: «Ξαφνικά το αεροσκάφος άρχισε να γέρνει προς τα πάνω και έτρεμε, οπότε άρχισα να προετοιμάζομαι για αυτό που συνέβαινε, και πολύ ξαφνικά υπήρξε μια πολύ δραματική πτώση, οπότε όλοι όσοι κάθονταν και δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας εκτοξεύτηκαν αμέσως στην οροφή. Μερικοί άνθρωποι χτύπησαν το κεφάλι τους στις καμπίνες αποσκευών πάνω από το κεφάλι, χτύπησαν τα μέρη όπου υπάρχουν φώτα και μάσκες και πέρασαν μέσα από αυτά».