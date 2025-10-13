«Ανακάλυψη σε καταφύγιο»: Το έγγραφο που συνδέει την ηγεσία της Χαμάς με την 7η Οκτωβρίου

Μετά τη δολοφονία ενός υψηλόβαθμου διοικητή της Χαμάς, του Μοχάμεντ Σινουάρ, τον Μάιο του 2025, ο στρατός του Ισραήλ έστειλε μια ειδική μονάδα σε ένα υπόγειο συγκρότημα που είχε χρησιμοποιήσει η παλαιστινιακή οργάνωση.

Εκεί, βρήκαν έναν υπολογιστή ο οποίος δεν ήταν συνδεδεμένος σε δίκτυο - και πολύ πιο δύσκολο να προσπελαστεί από την ειδική μονάδα του Ισραήλ, που κατασκόπευε τις τηλεπικοινωνίες της Χάμας.

Ο υπολογιστής περιείχε ένα χειρόγραφο έξι σελίδων στα αραβικά, το οποίο, σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, είχε συνταχθεί από τον αδελφό του Μοχάμεντ, Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος ως βασικός αρχηγός της Χαμάς στη Γάζα, ενορχήστρωσε τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ισραήλ: Τι ανέφερε το έγγραφο της Χαμάς για την 7η Οκτωβρίου

Σύμφωνα με επτά ισραηλινούς αξιωματούχους, το σχετικό έγγραφο της οργάνωσης, με ημερομηνία 24 Αυγούστου 2022, φαίνεται να είναι μια οδηγία του Γιαχία Σινουάρ με εντολές για την επίθεση στο νότιο Ισραήλ.

Το υπόμνημα, αντίγραφο του οποίου έχει στην κατοχή της η εφημερίδα «The New York Times», καλεί τους μαχητές της Χαμάς να στοχεύσουν στρατιώτες και πολιτικές κοινότητες, και να μεταδώσουν τις σχετικές, βίαιες πράξεις, ώστε να «προκαλέσουν φόβο στους Ισραηλινούς και να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα».

Στη συνέχεια, οι διοικητές της οργάνωσης στη Γάζα φέρεται να εξέδωσαν παρόμοιες οδηγίες για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, από την οποία σκοτώθηκαν 1.139 Ισραηλινοί.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μιλώντας στο αερμικάνικο μέσο ενημέρωσης, αναφέρουν πως το σχετικό έγγραφο υποδεικνύει ότι η ηγεσία της Χαμάς ήθελε οι μαχητές της να στοχεύουν αμάχους από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα όσα είπε δημοσίως, μεταξύ άλλων και ο Γιαχία Σινουάρ.

Αν και το σημείωμα δεν αναφέρει «ξεκάθαρα σχέδια» για την απαγωγή ή τη δολοφονία αμάχων, δίνει εντολές στους μαχητές να εισέλθουν σε κατοικημένες περιοχές και να τις πυρπολήσουν «με βενζίνη ή ντίζελ από βυτιοφόρο».

«Πρέπει να προετοιμαστούν δύο ή τρεις επιχειρήσεις, στις οποίες θα καεί ολόκληρη γειτονιά, κιμπούτς ή κάτι παρόμοιο» ανέφερε το σχετικό υπόμνημα που έχουν στη διάθεσή τους οι New York Times.

Σε μια επανάληψη του υπομνήματος, λίγο πριν τις 10:00 το πρωί στις 7 Οκτωβρίου, ένας διοικητής από ένα τάγμα της πόλης της Γάζας, γνωστός ως Αμπού Μοχάμεντ, είπε στους υφισταμένους του: «Αρχίστε να βάζετε φωτιά στα σπίτια».

«Κάψτε τα, κάψτε τα» φέρεται να είπε, σύμφωνα με τις υποκλοπές των συνομιλιών. «Θέλω ολόκληρο το κιμπούτς να τυλιχθεί στις φλόγες».

«Βάλτε φωτιά σε οτιδήποτε» είπε παράλληλα, διοικητής της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της πόλης της Γάζας, Τζαμπάλια, γνωστός ως Αμπού αλ-Αμπέντ.

Ισραήλ: Διαψεύδει αναλυτής κοντά στη Χαμάς

Το σημείωμα και οι υποκλοπές διευρύνουν την κατανόηση του σχεδιασμού και της εκτέλεσης της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς, μεγάλο μέρος της οποίας βασίζεται σε άλλα έγγραφα και ηχογραφήσεις που συγκέντρωσε το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου, αναφέρουν επίσης οι New York Times.

Η Σίμα Ανκόνα, που στο παρελθόν εργάστηκε ως εμπειρογνώμονας εξέτασης εγγράφων στην ισραηλινή αστυνομία, δήλωσε ότι το χειρόγραφο στο υπόμνημα ταιριάζει με άλλα δείγματα του Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις τον Οκτώβριο του 2024.

Κατόπιν αιτήματος των Times, συνέκρινε το έγγραφο με δείγματα που είχαν συλλέξει οι ισραηλινές αρχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων κατασχέθηκαν από τον στρατό στη Γάζα, ενός σημειώματος που έγραψε ο Σινουάρ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου το 2018 και της υπογραφής του σε μια δήλωση προς την ισραηλινή αστυνομία το 1989.

Ο Ιμπραήμ Μαντχούν, Παλαιστίνιος αναλυτής κοντά στη Χαμάς, αμφισβήτησε την αυθεντικότητα του υπομνήματος, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες από τις πράξεις που περιγράφονται στο έγγραφο δεν συνέβησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, όπως η πυρπόληση ολόκληρων γειτονιών.

Πρόσθεσε ότι το υπόμνημα δεν αντιπροσωπεύει την κουλτούρα του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς. Οι υποκλοπές συλλέχθηκαν την ημέρα της επίθεσης από την 8200, τη μονάδα πληροφοριών σημάτων του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με τρεις ισραηλινούς αξιωματούχους ασφαλείας, οι οποίοι τις μοιράστηκαν με τους New York Times.

Η εφημερίδα εξέτασε και μετέφρασε ώρες από τις υποκλαπείσες ηχογραφήσεις, οι οποίες περιλάμβαναν επικοινωνίες στα αραβικά μεταξύ διοικητών και οκτώ ομάδων μαχητών.

Το σημείωμα και οι υποκλοπές, σύμφωνα με αρκετούς ισραηλινούς αξιωματούχους, έχουν μελετηθεί από το Ισραήλ για να εμβαθύνουν την κατανόησή τους σχετικά με την επίθεση της Χαμάς.

Το Ινστιτούτο Gazit, ένας οργανισμός μελετών που συνδέεται με τη διεύθυνση στρατιωτικών πληροφοριών του Ισραήλ, συνέταξε μια εμπιστευτική έκθεση σχετική με τις υποκλοπές, αναφέροντας ότι «η ηγεσία της Χαμάς σχεδίασε και πραγματοποίησε μια επίθεση που χαρακτηρίστηκε από πράξεις "εξαιρετικής βαρβαρότητας"».

«Στόχος του ήταν να προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στη χώρα και στο στρατό», ανέφερε η έκθεση, η οποία εξετάστηκε από την εφημερίδα The Times.

Με πληροφορίες από New York Times