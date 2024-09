Ανακαλύφθηκε νέο είδος καρχαρία «φάντασμα» στη Νέα Ζηλανδία

Ένα νέο είδος «καρχαρία» ανακαλύφθηκε στα ανοιχτά της Νέας Ζηλανδίας.

Ερευνητές στη Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσαν ότι ταυτοποίησαν ένα νέο είδος «καρχαρία φαντάσματος», ένα ψάρι που πιάνει τη λεία του στα βαθιά νερά του Ειρηνικού Ωκεανού. Ψάρια αυτού του είδους χίμαιρας, όπως είναι αλλιώς γνωστός ο «καρχαρίας φάντασμα», με στενή μύτη βρέθηκαν στη θαλάσσια περιοχή Τσάταμ του Ειρηνικού.

Η περιοχή αυτή εκτείνεται σε μήκος άνω των 1.000 χιλιομέτρων ανατολικά της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας του Εθνικού Ινστιτούτου Υδάτων και Ατμοσφαιρικής Έρευνας (Niwa) του Ουέλινγκτον. Οι «καρχαρίες φαντάσματα» συγγενεύουν με τους καρχαρίες και τα σαλάχια και ο σκελετός τους είναι χόνδρινος.

Σύμφωνα με τους ερευνητές τρέφονται με οστρακόδερμα που βρίσκουν σε βάθη που μπορούν να φτάσουν γύρω στα 2.600 μέτρα. «Οι 'καρχαρίες φαντάσματα', όπως αυτός, περιορίζονται κυρίως στα βάθη του ωκεανού», σημείωσε η Μπριτ Φινούτσι, η οποία έδωσε στο νέο είδος το όνομα «Χαριότα άβια» σε έναν φόρο τιμής στη γιαγιά της.

