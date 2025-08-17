Πάτρα: Ήταν εκεί και έσβηνε τη φωτιά ως εθελοντής, υποστηρίζουν οι δικηγόροι του 25χρονου 

Ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στη φωτιά στο Γηροκομείο Πάτρας, βρέθηκε στο σημείο ως εθελοντής και όχι ως υπαίτιος, αναφέρουν με επίσημη ανακοίνωσή τους, οι συνήγοροι υπεράσπισής του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 25χρονος συμμετείχε στην κατάσβεση της φωτιάς μαζί με άλλα τρία άτομα, εκ των οποίων τα δύο έχουν ήδη καταθέσει ενόρκως στις αρμόδιες αρχές ότι ο ίδιος συνέδραμε ενεργά στην προσπάθεια, ενώ και ο τρίτος μάρτυρας αναμένεται να καταθέσει ενώπιον της ανακρίτριας. Μάλιστα, ένας από τους τρεις ήταν ο ιδιοκτήτης του διπλανού οικοπέδου, στο οποίο -σύμφωνα με το κατηγορητήριο- φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Οι συνήγοροι επισημαίνουν επίσης ότι φωτογραφίες που κυκλοφορούν και δείχνουν τον εντολέα τους μόνο του σε οικόπεδο δημιουργούν ψευδή εικόνα, καθώς -όπως υποστηρίζουν-αν αποδοθεί ολόκληρο το καρέ, φαίνεται πως σε μικρή απόσταση βρίσκονταν και τα υπόλοιπα άτομα, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου. Όπως αναφέρουν, ο νεαρός βρέθηκε στο σημείο για να σβήσει μια μικρή εστία φωτιάς που είχε ξεκινήσει από καύτρα.

Στην ανακοίνωση γίνεται ακόμη αναφορά σε πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν προήλθε από ανθρώπινη ενέργεια, αλλά από το φυσικό φαινόμενο της «κηλίδωσης» (μετάδοση καύτρας).

«Αναγνωρίζουμε απολύτως το μέγεθος της καταστροφής και τον κίνδυνο που διέτρεξαν άνθρωποι και ζώα, αλλά οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν στους πραγματικούς υπαίτιους και όχι σε αθώους πολίτες που έσπευσαν να βοηθήσουν», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι συνήγοροι. Παράλληλα προειδοποιούν ότι μια άδικη καταδίκη θα έχει ως συνέπεια να αποθαρρύνει τους πολίτες από το να συμμετέχουν εθελοντικά σε μελλοντικές προσπάθειες κατάσβεσης.

Πάτρα: Η ανακοίνωση των δικηγόρων του 25χρονου

«Σε σχέση με την υπόθεση που αφορά τον 25χρονο εντολέα μας, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό στο Γηροκομείο θεωρούμε αναγκαίο να παραθέσουμε τα εξής:

Ο εντολέας μας βρέθηκε στην περιοχή αποκλειστικά με την ιδιότητα του εθελοντή, προκειμένου να συνδράμει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, μαζί με άλλα τρία άτομα, εκ των οποίων τα δύο έχουν ήδη έχουν καταθέσει ενόρκως στις αρμόδιες αρχές ότι συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του μετώπου και ο τρίτος αναμένεται να καταθέσει ενόρκως ενώπιον της ανακρίτριας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας εκ των τριών ήταν ο ιδιοκτήτης του διπλανού οικοπέδου, στο οποίο –κατά τη σε βάρος του κατηγορία– δήθεν προκλήθηκε η πυρκαγιά.

Περαιτέρω, κυκλοφορούν ορισμένες ζουμαρισμένες φωτογραφίες που εμφανίζουν τον εντολέα μας στο μέσον ενός οικοπέδου. Η αποσπασματική αυτή εικόνα δημιουργεί ψευδή εντύπωση. Εάν το καρέ της φωτογραφίας αποδοθεί ολόκληρο, θα διαπιστωθεί ότι σε απόσταση αναπνοής βρίσκονταν τα ανωτέρω αναφερόμενα άτομα μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης του διπλανού οικοπέδου το οποίο και κάηκε. Ο εντολέας μας, ειδικότερα, βρέθηκε εκεί για να σβήσει μικρή εστία φωτιάς, η οποία ξεκίνησε από καύτρα.

Επιπλέον, από το επίσημο πόρισμα – αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν προήλθε από ανθρώπινη ενέργεια, αλλά ήταν αποτέλεσμα του γνωστού φυσικού φαινομένου της «κηλίδωσης» (μετάδοση καύτρας).

Αναγνωρίζουμε απολύτως το μέγεθος της καταστροφής, τις σοβαρές υλικές ζημίες σε περιουσίες και δημόσιες υποδομές, αλλά και τον κίνδυνο που διέτρεξαν άνθρωποι και ζώα. Η ανάγκη να αποδοθούν ευθύνες στους πραγματικούς υπαίτιους είναι αυτονόητη. Όμως, αυτό δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος αθώων πολιτών, οι οποίοι αντίθετα έσπευσαν να βοηθήσουν.

Η πόλη της Πάτρας και η κοινωνία στο σύνολό της δεν θα πρέπει να βρεθούν μπροστά στο οδυνηρό ενδεχόμενο να καταδικάσουν άδικα έναν νέο άνθρωπο που αποδεδειγμένα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της κατάσβεσης. Τυχόν άδικη αντιμετώπιση των εθελοντών που προστρέχουν να βοηθήσουν στην κατάσβεση και ο κίνδυνος να θεωρηθούν δράστες, θα αποτρέψει μελλοντικά τον κόσμο να βοηθήσει όταν θα τους χρειαζόμαστε. Όλα τα παραπάνω θα ήταν ότι χειρότερο για την περαιτέρω ενίσχυση του εθελοντικού πνεύματος και της κοινωνικής προσφοράς εκ μέρους των πολιτών.

Η Δικαιοσύνη καλείται να εξετάσει με νηφαλιότητα όλα τα στοιχεία και να αποδώσει δίκαια την αλήθεια.

Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι

Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Φωτιά στην Πάτρα: Απολογείται τη Δευτέρα ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό