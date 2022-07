Αμήχανη στιγμή: Η «εκδίκηση» του Ερντογάν- Άφησε τον Πούτιν να περιμένει

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αμήχανος, ενώπιον πολλών δημοσιογράφων, αναγκάστηκε να περιμένει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη συνάντησή τους στην Τεχεράνη.

Στο στιγμιότυπο που κατέγραψαν οι κάμερες ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται να κάνει νευρικές κινήσεις και διάφορες γκριμάτσες σχεδόν για ένα λεπτό, μέχρι τελικά να εμφανιστεί ο Τούρκος ομόλογός του.

Ήταν μια ασυνήθιστη κατάσταση για τον Πούτιν, ο οποίος έχει τη φήμη του ηγέτη που αφήνει τους ομολόγους του να περιμένουν, επίτηδες, μερικές φορές και για ώρες, πριν ξεκινήσουν οι προγραμματισμένες συνομιλίες τους.

Κάποιοι εκτίμησαν ότι ίσως ο Ερντογάν θέλησε να «εκδικηθεί» τον Πούτιν για τη συνάντησή τους στη Μόσχα το 2020, όταν ο Τούρκος πρόεδρος αναγκάστηκε να περιμένει για τόση ώρα προτού μπει στην αίθουσα της συνάντησης, που τελικά κάθισε.

Αυτή τη φορά, ο Πούτιν μπήκε γρήγορα στην αίθουσα, περιμένοντας- κατά τα φαινόμενα- ότι ο Ερντογάν θα ακολουθήσει αμέσως μετά. Αντί για αυτό, έμεινε να περιμένει όρθιος, ενώ οι φωτογραφικές μηχανές είχαν πάρει «φωτιά».

«Αυτά τα 50 δευτερόλεπτα που ο Ερντογάν ανάγκασε τον Πούτιν να περιμένει, ενώ φαινόταν κουρασμένος, μπροστά στις κάμερες, λέει πολλά για το πόσα έχουν αλλάξει μετά την Ουκρανία», σχολίασε στο Twitter η Τζόις Κάραμ, ανταποκρίτρια του National News.

Αυτό ήταν μια «γλυκιά εκδίκηση» του Ερντογάν, για τη φορά που ο Πούτιν τον άφησε να περιμένει περίπου δύο λεπτά, πριν από τη συνάντησή τους το 2020, συμπλήρωσε η δημοσιογράφος. Τουρκικά ΜΜΕ είχαν γράψει τότε ότι ο Ερντογάν και η συνοδεία του ταπεινώθηκαν επειδή αναγκάστηκαν να περιμένουν έξω από την αίθουσα, ενώ το σχετικό βίντεο είναι δημοσιευθεί από τα ρωσικά Μέσα.

