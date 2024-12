Αμερικανός ήταν μήνες αγνοούμενος και βρέθηκε φυλακισμένος στη Συρία

Ένας αγνοούμενος Αμερικανός βρέθηκε στη Συρία, όπου, όπως λέει, κρατούνταν στη φυλακή επί μήνες αφού μπήκε στη χώρα ως προσκυνητής.

Ο Τράβις Τίμερμαν μίλησε σε διάφορα μέσα ενημέρωσης σήμερα, Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, αφού οι ντόπιοι τον είδαν να περπατά ξυπόλητος στους δρόμους της νότιας Δαμασκού. Χιλιάδες άνθρωποι απελευθερώθηκαν από τις φυλακές σε όλη τη Συρία αυτή την εβδομάδα, αφού ο ετερόκλητος συνασπισμός των ανταρτών ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ.

Μιλώντας στο CBS News, ο Τίμερμαν είπε ότι κρατούνταν σε συριακή φυλακή για αρκετούς μήνες αφού εισήλθε στη χώρα χωρίς άδεια, έχοντας περάσει τα σύνορά της με τον Λίβανο. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, είχε αποφασίσει να ταξιδέψει στη Συρία για «πνευματικούς σκοπούς». Η πόρτα του κελιού του παραβιάστηκε τη Δευτέρα από δύο άνδρες οπλισμένους με καλάσνικοφ, ανέφερε το CBS News, και έφυγε από τη φυλακή με μια μεγάλη ομάδα για να προσπαθήσει να φτάσει στην Ιορδανία.

«Είχα μερικές στιγμές φόβου όταν έφυγα από τη φυλακή. Ακόμα δεν το έχω σκεφτεί πραγματικά. Από τότε ανησυχώ περισσότερο για το αν θα βρω ένα μέρος να κοιμηθώ κάθε βράδυ» δήλωσε στο CBS News, προσθέτοντας ότι δεν φοβήθηκε να πλησιάσει ανθρώπους για να ζητήσει βοήθεια ή ένα μέρος για να κοιμηθεί τη νύχτα στο ταξίδι του. «Έρχονταν σε μένα, ως επί το πλείστον» είπε, διευκρινίζοντας ότι είχε μιλήσει με την οικογένειά του πριν από τρεις εβδομάδες, μέσω ενός τηλεφώνου που είχε ενώ βρισκόταν στη φυλακή και του είχε επιτραπεί να το χρησιμοποιήσει. «Αισθάνομαι καλά. Μου έδωσαν να φάω και να πιω, οπότε αισθάνομαι καλά» συνέχισε.

First video published of the American found in Syria.

His name is Travis.



Austin Tice is still missing.#اوستن_تايس pic.twitter.com/AjWbaMFszX