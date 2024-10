Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ στον αμφιλεγόμενο Τζο Ρίγκαν - Τι είπε για Μπάιντεν και εξωγήινους

Στον αμφιλεγόμενο Τζο Ρόγκαν και το δημοφιλές podcast του «The Joe Rogan Experience» εμφανίστηκε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και νυν υποψήφιος για την ηγεσία της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνέντευξη έγινε την Παρασκευή στο στούντιο του Ρόγκαν στο Όστιν, σηματοδοτώντας την πρώτη εμφάνιση του Τραμπ στον Ρόγκαν μόλις 10 ημέρες πριν από τις αμερικανικές εκλογές. «Γεια σου κόσμε», είπε ο Ρόγκαν σε ένα TikTok που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Τραμπ την Παρασκευή το βράδυ. «Μόλις ολοκληρώσαμε ένα υπέροχο podcast». «Περάσαμε καλά. Νομίζω ότι θα το βρείτε πολύ ενδιαφέρον» είπε, από την πλευρά του, ο Τραμπ ο οποίος, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, είχε εμφανιστεί σε άλλα podcasts όπως το «This Past Weekend». «Απόλαυσέ το».

Στο τρίωρο podcast, έκαναν αναφορά στο σημάδι που του άφησε η απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στις 13 Ιουλίου, σχολιάζοντας πως υπάρχει ένα «μικροσκοπικό σημάδι» στο αυτί του, όπου τον πυροβόλησαν. «Έκανε τικ ακριβώς εκεί», πρόσθεσε. «Θεραπεύτηκε πολύ καλά», απάντησε ο Ρόγκαν. «Δεν είναι σαν μερικούς από τους παλαιστές κάποιους από τους μαχητές του UFC», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Αλλά με κάνει πιο σκληρό τύπο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάθισε για τρεις ώρες την Παρασκευή με τον Τζο Ρόγκαν, λέγοντάς του- μεταξύ άλλων- ότι το μεγαλύτερο λάθος που έκανε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του ήταν ότι προσέλαβε «άπιστους ανθρώπους».

Ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι η ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 έναντι του Τζο Μπάιντεν ήταν ένα «στημένη», αν και ο Τραμπ άλλαξε θέμα όταν ο Ρόγκαν τον ρώτησε αν επρόκειτο να δημοσιοποιήσει ποτέ στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι εκλογές ήταν «κλεμμένες». Ο Τραμπ είπε επίσης: «Αν κερδίσω, αυτές θα είναι οι τελευταίες μου εκλογές». Απέδωσε, επίσης την «επιτυχία» της προεδρίας του στις δικές του αποφάσεις κατά την επιλογή των αξιωματούχων που θα υπηρετούσαν στην κυβέρνησή του.

«Το μοναδικό λάθος… Θα λέω ότι πάντα καταλήγει στην ίδια απάντηση, το μεγαλύτερο λάθος που έκαναν… Επέλεξα κάποιους ανθρώπους που δεν έπρεπε να είχα επιλέξει» είπε. Ο Ρόγκαν απάντησε στη συνέχεια ρωτώντας αν αναφερόταν σε «νεοσυντηρητικούς», με τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων να απαντά: «Ναι, νεοσυντηρητικούς, ή κακούς ανθρώπους ή άπιστους ανθρώπους».

