Ντόναλντ Τραμπ κατά Κάμαλα Χάρις: Είναι μια τρελή αριστερή που έχασε την ψήφο των Καθολικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, χαρακτηρίζοντάς την «τρελή αριστερή» και ισχυριζόμενος ότι έχει «χάσει την υποστήριξη των Καθολικών ψηφοφόρων».

Σε ανάρτησή του, ο πρώην πρόεδρος αναφέρθηκε στις απόψεις της Χάρις για τις αμβλώσεις και υποστήριξε ότι οι δημοσκοπικές της επιδόσεις έχουν σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα μεταξύ Καθολικών ψηφοφόρων. «Η Καμάλα Χάρις έχασε την ψήφο των Καθολικών. Ο διωγμός της κατά της Καθολικής Εκκλησίας είναι άνευ προηγουμένου!» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ πιέζει τους Καθολικούς να στηρίξουν τον ίδιο, τον Ντόναλντ Τραμπ, στις επόμενες εκλογές.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ακόμη ότι η Χάρις «γελοιοποιήθηκε» σε συνάντηση για τη συγκέντρωση χρημάτων από μέλη της «ριζοσπαστικής αριστεράς» και τη χαρακτήρισε σχεδόν «ασυνάρτητη» κατά την πρόσφατη εμφάνισή της σε εκπομπή του CNN. Συνεχίζοντας την κριτική του, ανέφερε ότι η αντιπρόεδρος στηρίζει «αμβλώσεις ακόμη και σε προχωρημένα στάδια εγκυμοσύνης», κάτι που θεωρεί πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τους πολίτες. Τέλος, τη χαρακτήρισε «ριζοσπαστική αριστερή» λόγω αυτών των θέσεων.

Kamala Harris has finally lost the Catholic vote. Her and the Democrat’s persecution of the Catholic Church is unprecedented! Her poll numbers have dropped like a rock, both with Catholics, and otherwise. What took so long? RFK JR. has been pushing hard for Catholics to VOTE FOR…